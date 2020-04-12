Зеленский заявил, что украинская власть устала от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская власть "немножечко устала" от борьбы с коронавирусом. Это заявление прозвучало в размещенном на его странице в Instagram видеообращении.

"Вы часто пишите, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно немножечко устали, но не сломлены, и наша борьба с коронавирусом продолжается", - заявил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что власти продолжают работу в целях предотвращения распространения COVID-19. По его словам, в страну уже прибыли четыре авиарейса из Китая и Южной Кореи, доставившие "все необходимое" для борьбы с эпидемией.

Зеленский также отметил, что в государстве наращивают собственное производство медицинских масок и защитных костюмов. "Мы продолжаем выпускать по одному миллиону масок в день", - сообщил.

Президент также сообщил, что украинское правительство разработало пакет финансовой поддержки населения: 66 миллиардов гривен, что составляет примерно 179 млрд рублей, пойдет в фонд борьбы с коронавирусом для увеличения выплат врачам и потерявшим работу гражданам. Помимо этого правительство выделит дополнительные 30 миллиардов гривен на выплаты пенсионерам.