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13.04.2020 19:55
Рубрика: В мире

Дубинки вместо масок

Американцы отправили сирийской оппозиции весьма странную "гуманитарную помощь"
Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 80(8134)
Вероятная вспышка коронавирусной инфекции на подконтрольной Вашингтону и удерживаемой силами сирийской оппозиции территории, расположенной на восточном берегу Евфрата, грозит обернуться полномасштабной гуманитарной катастрофой.
Фото: AP Photo/Baderkhan Ahmad Фото: AP Photo/Baderkhan Ahmad
Фото: AP Photo/Baderkhan Ahmad

Еще больше осложняет взрывоопасную ситуацию наличие в Заевфратье переполненных тюрем для пленных боевиков ИГИЛ (организация запрещена в РФ). Эпидемия COVID-19 в таких лагерях с ужасающими условиями содержания приведет к массовым бунтам заключенных, чреватым полной дестабилизацией этого региона САР.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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Осознав всю тревожность возникшей ситуации, в Вашингтоне решили действовать. Как сообщило в начале апреля курирующее данный регион Центральное командование ВС США, контролирующим северо-восток САР оппозиционным "Сирийским демократическим силам" (СДС) от имени международной антиигиловской коалиции была передана партия оборудования для борьбы с COVID-19 на сумму 1,2 миллиона долларов. При этом в номенклатуру переданного курдским формированиям оборудования помимо собственно медицинских средств, перчаток, дефибрилляторов для больниц в городах Хасеке и Шаддади попали спецсредства для подавления бунтов - маски, палки и щиты. Такая, мягко говоря, странная в рамках борьбы с новым коронавирусом "гуманитарная помощь" далеко не случайна - из тюрьмы для захваченных боевиков ИГИЛ в том же Хасеке в конце марта уже была совершена попытка массового побега заключенных. До этого подобные инциденты происходили и в других центрах содержания, а новые бунты, похоже, не заставят себя ждать.

При проникновения COVID-19 в тюрьмы для членов терорганизаций в Сирии произойдет медицинская катастрофа

По данным СМИ, в американском руководстве всерьез опасаются, что плененные в боях за Ракку и другие сирийские города террористы используют назревающий эпидемиологический кризис для еще большей радикализации своих членов, а также вербовки новых сторонников. Туберкулез и другие болезни, свирепствующие более чем в 20 таких "местах, не столь отдаленных", уже подготовили все условия к вспышке коронавирусной инфекции.

"Тюрьмы очень, очень переполнены. Социальное дистанцирование просто невозможно, люди набиты в них очень, очень тесно", - так описывают изданию Politico ситуацию с содержанием подконтрольными американцам СДС более 10 тысяч пленных игиловцев два высокопоставленных офицера международной коалиции. По их словам, все, что она может сделать в нынешней ситуации, - это "предоставить тренировку, оборудование для борьбы с беспорядками и навыки обращения с заключенными в случае, если они выйдут из-под контроля".

Фото: AFP/DELIL SOULEIMAN
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Как сообщил финансируемый правительством США "Голос Америки", в случае проникновения COVID-19 в места лишения свободы для членов терорганизаций, среди которых около 2 тысяч иностранных граждан, там произойдет настоящая "медицинская катастрофа". Гасить ее с помощью дубинок и жестокости если и выход, то явно лишь временный и чреватый новой волной экстремизма в регионе. Если, конечно, США не намерены негласно использовать смертоносное инфекционное заболевание в качестве "окончательного средства" решения проблемы заключенных игиловцев, которых в настоящее время нет никакой возможности ни предать суду, ни распустить по домам.

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