Банки не смогут отказывать в переводах только на основании подозрений

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела поправки, которые вводят дополнительную защиту для клиентов банков.

Сокращаются ситуации, когда банк может отказать человеку или организации в открытии счета, а также проведении каких-либо денежных операций. Одних только подозрений будет недостаточно. Соответствующие поправки предлагается внести в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"На практике банки часто отказывают добросовестным клиентам в выполнении распоряжений о проведении операций без объяснения причин, - рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Таким образом, наносится вред хозяйственной деятельности законопослушных представителей бизнеса. При этом основаниями для отказа в проведении финансовой операции могут являться непредоставление документов, необходимых для фиксирования информации, а также возникшие в ходе проведения процедур внутреннего контроля подозрения".

По его словам, подготовленная инициатива совершенствует механизмы принятия решений об отказе клиентам банков в открытии банковского счета или проведении финансовых операций по уже открытым счетам. "В целях защиты добросовестных клиентов кредитных организаций проектом предусматривается, что банки не смогут отказывать клиентам в открытии счета или проведении финансовых операций только на основании подозрений", рассказывает Владимир Груздев.