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13.04.2020 11:59
Рубрика: Общество

Более 60% россиян заявили о готовности стать волонтерами

Текст: Владимир Емельяненко
Свыше 60 процентов граждан России готовы и хотят оказывать волонтерскую помощь в условиях распространения коронавируса. Таков итог последнего социологического опроса ВЦИОМ.

При этом, как установили социологи, каждый четвертый опрошенный за последний месяц уже оказывал безвозмездную помощь другим людям или организациям. Помогали пожилым людям или тем, кто находится на домашнем карантине 15 процентов участников опроса. Еще не помогали, но хотят помочь - 85 процентов. 89 процентов знают о волонтерах, которые оказывают помощь в условиях пандемии, около 77 процентов оценивают добровольчество как "как существенную помощь".

Фото: Сергей Николаев / РГ
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Правда, треть участников опроса или почти 35 процентов признали, что не готовы оказывать помощь людям, находящимся в условиях самоизоляции или карантина. Среди причин нежелания помогать - страх за свое здоровье и безопасность (около 34 процентов), занятость по работе (12 процентов), затруднились с ответом или "не знаю" - 14 процентов.

Зато среди добровольцев, желающих помогать, - разброс возможностей и желаний. По данным ВЦИОМ, около 50 процентов потенциальных волонтеров готовы помогать с доставкой лекарств и продуктов, 42 процента заявили, что готовы помочь в решении бытовых проблем, еще 8 процентов готовы оказывать дистанционную помощь - с обслуживанием и ремонтом гаджетов. Развозить тех, кто доставляет продукты, лекарства, готовы 38 процентов, давать людям информацию о путях передачи коронавируса и его профилактике - 37 процентов, помогать органам власти и правоохранительным органам в выяснении цепочки контактов заразившихся инфекцией - 37 процентов.

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