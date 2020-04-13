Более 80 стран запретили экспорт продовольствия и медтоваров

Пандемия коронавируса привела к тому, что по всему миру прокатилась волна запретов на экспорт медицинских масок и респираторов. Кроме того, запрещены снижение или отмена импортных пошлин на эти товары. Во многих странах запрет введен также на средства дезинфекции, перчатки, халаты, защитные очки и термометры.

Более 50 стран ослабили импортные пошлины, более 80 - усилили экспортные барьеры на медицинские товары и продовольствие, следует из подсчетов "Российской газеты" по данным Internarional Trade Centre (ITC). При этом большинство стран не ввели никаких мер по регулированию внешней торговли - среди них Мексика, Монголия, многие страны Африки и Ближнего Востока.

Ключевой экспортер средств защиты, Китай, заявил о возможных задержках поставок в связи с введением дополнительных проверок продукции перед отправкой. Зато Германия, наоборот, с 19 марта сняла запрет на экспорт медицинских товаров.

Особое опасение в мире вызывают запреты на экспорт риса из стран Юго-Восточной Азии, так как от этого зависит продовольственная безопасность целых регионов. Вывозить рис запретили Камбоджа, Мьянма, некоторые провинции Филиппин. Вьетнам также ввел запрет на экспорт риса, однако 11 апреля смягчил меру до экспортной квоты.

Запрет на экспорт бобовых ввел Египет. Турция усилила контроль за вывозом из страны лимонов в связи с ростом внутреннего спроса. В Индонезии оказались востребованы лук и чеснок - страна ослабила импортные ограничения, отменив обязательную сертификацию этих продуктов.

Беспокойство мирового сообщества вызывают и ограничения на экспорт лекарственных средств, которые ввели некоторые страны. Так, с начала апреля Индия ограничила экспорт 26 фармацевтических ингредиентов и изготовленных из них лекарств, включая парацетамол. Запрет коснулся и гидроксихлорохина, препарата от малярии, который некоторые медицинские учреждения используют в борьбе с COVID-19. Позже власти Индии частично сняли запрет на экспорт, однако разрешения на вывоз препарата теперь принимаются отдельно по каждому случаю. Запрет на экспорт гидроксихлорохина также ввели Франция и Венгрия.