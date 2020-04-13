Боно из U2 попросил помочь Ирландии победить пандемию

Вокалист легендарной рок-группы U2 Боно (Пол Хьюсон) обратился к властям Южной Кореи с просьбой оказать помощь Ирландии преодолеть связанный с пандемией коронавируса кризис.

В письме музыкант призвал по возможности направить в Дублин респираторные маски, а также средства санитарной обработки, которых так не хватает в ирландских больницах.

"Мы получили письмо от Боно в отношении помощи с COVID-19 ", - говорится в сообщении администрации президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Twitter.

Несмотря на то, что в настоящее время Боно проживает в США, он по-прежнему предан своему родному Дублину, где началась его профессиональная карьера.

Напомним, Южная Корея стала одной из первых стран, испытавших на себе удар опасной инфекции. Республике потребовалось всего десять дней, чтобы остановить стремительное распространение заболевания. Это стало возможным благодаря эффективной программе тестирования. При этом обратная картина наблюдается в Ирландии, где заболеваемость пневмонией нового типа находится на подъеме.