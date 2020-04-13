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13.04.2020 06:00

Борьбу с дорожными пробками продолжили и при самоизоляции

Текст: Ольга Дмитренко (Самара) , Наталья Коротченко (Астрахань)
Мостостроители не могут остановить работу даже во время полной самоизоляции. Корреспонденты "Российской газеты" побывали на двух таких стройках.
Фото: Министерство транспорта и автодорог Самарской области. Фото: Министерство транспорта и автодорог Самарской области.
Фото: Министерство транспорта и автодорог Самарской области.

Установка буровых свай будущего моста через реку Сок - приток Волги в районе миллионника Самары - ведется круглосуточно. Строители говорят, что по технологии делать перерывы нежелательно. Тем более, паводок на Средней Волге уже на носу. И Жигулевская ГЭС начнет сбрасывать воду, а значит, прибрежные зоны могут быть подтоплены.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Пока вода будет высокой, со сваями у Сока все же придется подождать, пояснил заместитель директора Самаратрасстроя Алексей Зотов. В это время будут делать насыпи к новому мосту. Строители торопятся: хотя срок окончания работ намечен на октябрь 2022 года, подрядчик взял на себя обязательство сдать объект в следующем году.

Это будет мост длиной 306 метров с двумя полосами движения в обе стороны. Каждая шириной три с половиной метра. Плюс полутораметровый тротуар.

Самарцев новый мост освободит от пробки в районе старого моста через Сок. Благодаря ему будет ликвидировано узкое горлышко на выезде с Красноглинского шоссе Самары на региональную и федеральную сеть автомобильных дорог. Транспортные потоки на выезд и въезд в город перераспределят между новым мостом и старым, который планируют отремонтировать.

Фото: пресс-служба отделения ОНФ в Астраханской области
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Работают мостостроители и в Астрахани. Несмотря на карантин, продолжается капитальный ремонт 200-метрового автомобильного моста "Милицейский" через реку Царев. Стоимость работ составляет свыше 250 миллионов рублей.

Ремонт начался в феврале этого года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Сейчас рабочие демонтируют проезжую часть и пешеходную зону моста. Идет разборка откосов, подходов к мосту по обеим сторонам, сообщили "РГ" в администрации города.

В ремонте задействованы 30 рабочих и 10 единиц техники. Для устройства опор и подпорных стен используют российские материалы. Планируется, что уже в августе строители закончат первый этап с запуском движения по правой полосе.

Милицейский мост был построен 62 года назад, и за это время его ни разу не реконструировали. А теперь будут полностью заменены железобетонные конструкции, мостовое полотно. Рабочие установят шумозащитные экраны и освещение, будут благоустроены подходы к мосту.

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В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции мостостроители соблюдают все санитарные нормы. "Ежедневно перед выходом на работу всех сотрудников осматривает медработник, измеряет им температуру, - рассказал "РГ" замглавы Самаратрасстроя Алексей Зотов. - При малейшем подозрении на ОРВИ мы отправляем на больничный. Люди старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями от работы освобождены. Часть сотрудников переведены на удаленный режим работы". Контролируют состояние здоровья мостостроителей и в Астрахани.

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