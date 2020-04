Британский комик Тим Брук-Тейлор умер от коронавируса

Британский актер, сценарист и комик Тим Брук-Тейлор заразился коронавирусом и умер от осложнений 12 апреля на восьмидесятом году жизни.

Об этом сообщает Radio Times со ссылкой на представителя артиста.

Тимоти Джулиан Брук-Тейлор родился 17 июля 1940 года в Бакстоне, Девоншир. Проявлять себя как комик начал во время учебы в Кембридже. Первую славу стяжав на поприще соавтора и ведущего шоу I'm Sorry I Haven't a Clue и I'm Sorry, I'll Read That Again на BBC. А после - и на ТВ, сотрудничая со старинными друзьями по Кембриджу Джоном Клизом и Грэмом Чепменом.

Среди телевизионных, киноролей и ролей озвучки покойного - "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" 1971-го, "Вкусняшки", "Бананамен", "Мисс Марпл Агаты Кристи", "Врачи", "Биение сердца", "Одной ногой в могиле".