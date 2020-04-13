ЦБ рекомендовал банкам изменить систему премий для сотрудников

Банк России рекомендует финансовым организациям изменить систему мотивации менеджеров по продажам. Он предлагает снижать премии сотрудникам, которые в погоне за количеством проданных финансовых продуктов вводят потребителей в заблуждение.

Это должно касаться как непосредственно работающих с клиентами сотрудников, так и топ-менеджеров, ответственных за рекламу и маркетинг.

"Банк России рекомендует принимать во внимание помимо количественных показателей, связанных с объемом реализации финансовых инструментов и услуг, способы достижения данных показателей", - говорится в информационном письме за подписью главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Рекомендации подготовлены в связи с выявлением Банком России недобросовестных практик, когда финансовые организации вводят в заблуждение граждан, предоставляя неполную и недостоверную информацию о различных инструментах и услугах, а также связанных с ними рисках, указывается в письме. Зачастую это связано с материальным стимулированием сотрудников к увеличению количества продаж.

В письме рекомендуется подготовить стандарты предложения и реализации финансовых инструментов и услуг.

"Мы планируем обсудить с законодателями вопрос наделения Банка России правом устанавливать правила продаж, которые отвечают задачам противодействия мисселингу, навязыванию допуслуг и сокрытию информации", - говорила Эльвира Набиуллина в феврале на встрече с банкирами.