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13.04.2020 18:35
Рубрика: Спорт

Мячи стали виртуальными

Защитник сборной России Дмитрий Кулагин принял участие в первенстве страны по кибербаскетболу
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 80(8134)
Завершился первый раунд дебютного чемпионата России по кибербаскетболу. Напомним, что еще в феврале, в соответствии с приказом минспорта, интерактивный баскетбол был признан видом спорта, развитие которого осуществляется на общенациональном уровне. Вот почему российская федерация баскетбола (РФБ) не только решила провести такой чемпионат России, но и заодно приступить к подготовке сборной страны к выступлениям на международной арене.
Один из лидеров клуба "Локомотив-Кубань" Дмитрий Кулагин показал себя продвинутым геймером. Фото: РИА Новости Один из лидеров клуба "Локомотив-Кубань" Дмитрий Кулагин показал себя продвинутым геймером. Фото: РИА Новости
Один из лидеров клуба "Локомотив-Кубань" Дмитрий Кулагин показал себя продвинутым геймером. Фото: РИА Новости

В завершившемся турнире кроме известных геймеров приняли участие и реальные спортсмены. Например, защитник сборной России и ПБК "Локомотив-Кубань" Дмитрий Кулагин сумел пробиться в плей-офф по итогам группового раунда. Увы, один из лучших российских игроков выбыл в 1/8 финала, уступив будущему чемпиону - Сергею Морозову, управлявшему условным клубом НБА "Нью-Орлеан" и выступавшему под ником TwitchFFLighto.

У Кулагина из-за проблем с интернетом его клуб "Голден Стэйт" сначала уступил с крупным счетом (8:31), а затем и вовсе не смог продолжить борьбу.

Фото: Официальный сайт БК "Самара"
В чемпионате России по баскетболу еще осталась интрига

Впрочем, сам баскетболист признался в беседе с журналистами, что ему понравились виртуальные баталии:

- В процессе возрастания интереса и любви к баскетболу игры на приставке не обошли меня стороной.

За какие команды вам приходилось играть виртуально?

Дмитрий Кулагин: Не скажу, что был ярым фанатом прохождения игры за команды или игрока, мне нравится динамика!

Интересно, а профессионалы часто играют в баскетбол на приставке?

Дмитрий Кулагин: Время от времени, особенно с партнерами по команде во время выездов, любили проверить свои силы!

Опыт участия в столь солидном турнире для вас первый?

Дмитрий Кулагин: Да, это дебют. Было здорово, приятные эмоции, азарт и самое главное - любовь к игре, которая делает нас лучше и счастливее!

Но вернемся к итогам первого этапа чемпионата.

В борьбе за главный приз первого этапа, составляющий десять тысяч рублей, вступили три десятка геймеров. Но в финале осталось лишь двое.

Дмитрий Кулагин признался журналистам, что время от времени проводит виртуальные баталии с партнерами по клубу

Решающая серия превратилась в противостояние "Вашингтона", которым управлял Вячеслав Ямандий и упоминавшегося уже "Нью-Орлеана" Сергея Морозова.

В первом матче "Пеликаны" выиграли не без труда (54:50), но ближе к концу второго Морозов добился заметного перевеса. Его "Нью-Орлеан" победил 58:44 и заслуженно стал чемпионом первого тура. К слову, Морозов (известный под ником TwitchFFLighto) выиграл в свой день рождения!

Турниры "на паузе"

Исполком международной федерации баскетбола (ФИБА) внес ряд изменений в глобальный календарь турниров национальных сборных.

Как сообщили в пресс-службе ФИБА, накануне в формате видеоконференции прошло внеочередное заседание Исполкома международной федерации баскетбола, посвященное ситуации в мировом календаре баскетбольных турниров на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Фото: РИА Новости
Лакерник: Из-за пандемии шансов на проведение чемпионата мира-2020 мало

Перенос Олимпиады в Токио на следующий год (23 июля - 8 августа) неизбежно повлек за собой и другие сдвиги в системе соревнований ФИБА. Так, четыре квалификационных турнира к Играм-2020, в одном из которых должна сыграть сборная России, также перенесены на год вперед и пройдут в интервале с 22 июня до 4 июля 2021 года (конкретные даты должны быть утверждены в МОК и будут объявлены позднее).

Мужские чемпионаты Европы и Америки 2021 года перенесены на период с 1 по 18 сентября 2022 года. Как известно, следующий Евробаскет пройдет в четырех странах - Грузии, Италии, Чехии и Германии. На эти же сроки по оригинальному календарю выпадало четвертое из шести отборочных окон Кубка мира-2023, теперь оно перенесено с сентября на август. Таким образом, в рамках подготовки к ЧЕ-2022 некоторые команды проведут не только товарищеские матчи, но и два официальных. Это позволит оптимизировать нагрузку на игроков и не перегружать календарь.

В то же время чемпионаты Азии (17 - 29 августа) и Африки (24 августа - 5 сентября) сохранили привязку к 2021 году и сдвинуты лишь на одну-две недели вперед, чтобы не пересекаться по графику с Олимпийскими играми.

Фото: Руслан Шамуков/РИА Новости
Власти Санкт-Петербурга не откажутся от проведения матчей Евро-2020

Календарь женских национальных сборных претерпел меньше изменений. Большинство турниров сохранило свои даты, однако некоторым командам придется провести в следующем году два больших соревнования - чемпионат Европы и Олимпиаду.

Евробаскет-2021 пройдет в запланированные сроки - с 17 по 27 июня будущего года. Шесть лучших сборных по его итогам получат места в квалификации Кубка мира. Финальный турнир пройдет в Австралии с 22 сентября по 1 октября 2022 года.

При этом Кубки мира среди мужских и женских юниорских сборных (U17) в отличие от Первенств Европы U20, U18 и U16 пока не отменены. Мужской турнир в Болгарии предварительно сдвинут на 15-23 августа - те же даты, когда в Румынии должен пройти женский. Окончательное решение по поводу этих турниров ФИБА примет в середине мая исходя из ситуации с распространением инфекции.

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