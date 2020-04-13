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13.04.2020 22:04
Рубрика: Власть

Черноморский флот взял на сопровождение американский эсминец

Текст: Владимир Баршев
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Эсминец ВМС США "Портер", вошедший в акваторию Черного моря, взят на сопровождение силами и средствами Черноморского флота. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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"Черноморский флот взял на сопровождение вошедший в 18 часов 30 минут 13 апреля 2020 года в акваторию Черного моря эсминец управляемого ракетного вооружения "Портер" ВМС США. Силы и средства Черноморского флота осуществляют слежение за действиями корабля ВМС США", цитирует ТАСС, сообщение центра.

Ранее 6-й флот ВМС США сообщил, что ракетный эсминец ВМС США "Портер" начал переход в северном направлении из Средиземного моря в Черное море, где будет работать с партнерами в Черноморском регионе над обеспечением безопасности на море.

Американские военные корабли периодически заходят в Черное море. В ноябре прошлого года этот же эсминец вошел в южную часть акватории Черного моря и был взят на сопровождение силами Черноморского флота. Его сопровождали фрегат ВМФ РФ "Адмирал Эссен" и малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево".

Власть Безопасность Армия

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