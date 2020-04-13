Число повторных заражений коронавирусом в Южной Корее возросло до 116

Выходящих из зоны досмотра сразу встречают сотрудники минздрава Кореи и отправляют к пунктам тестирования на коронавирус. Фото: Олег Кирьянов/РГ

В Южной Корее еще на пять человек возросло количество пациентов, у которых после выздоровления было вновь зафиксировано инфицирование коронавирусом. Общее число повторных заражений по состоянию на полночь 13 апреля составило 116 человек. Об этом в ходе брифинга заявила глава Центра по предотвращению и контролю за заболеваниями Республики Корея Чон Ын Ген.

По словам Чон Ын Ген, корейские эксперты продолжают вести изучение этих случаев, но пока не могут определить причину повторных заражений. Подавляющее количество повторных заражений приходится на главный очаг COVID-19 в стране - город Тэгу (48 человек) и провинцию Северная Кенсан (35).

"Среди повторно заболевших много представителей возрастных групп 20-29 лет и 50-59 лет, но присутствуют практически все возраста", - пояснила она.

Хотя официальных каких-то выводов о причинах повторных заражений пока сделано не было, но среди местных экспертов доминирует мнение, что, строго говоря, имело место не столько "повторное заражение", сколько "повторная активизация" коронавируса.

"Мы продолжаем исследовательскую работу, применяя различные методы", - отметила Чон Ын Ген. Она заверила, что вся статистика по поводу подобных ситуаций будет максимально прозрачной и будет быстро распространяться для СМИ.

В целом же ситуация с COVID-19 в Южной Корее продолжает улучшаться. За прошедшие сутки было зарегистрировано только 25 новых больных, при этом 79 человек выздоровело, еще трое больных умерли. Таким образом общее число случаев заражения в стране составляет теперь 10 537, из которых оставшихся носителей вируса 2 873. Доля выздоровевших превышает уже 70%, летальность составляет 2,06%.