Число жертв коронавируса в Иране превысило 4,5 тысячи человек

Жертвами коронавирусной инфекции за прошедшие сутки в Иране стали 111 человек, общее число погибших в стране с 19 февраля достигло 4585 человек. Об этом заявил официальный представитель министерства здравоохранения ИРИ Киануш Джаханпур.

"За последние 24 часа в стране зарегистрировано 1617 новых случаев заражения COVID-19. С учетом последних данных, с 19 февраля по 13 апреля количество заболевших в Иране составляет 73 303", - говорится в заявлении минздрава Исламской Республики.

Как указал Джаханпур, полностью выздоровели 45 983 пациента. Состояние 3877 заразившихся COVID-19 остается тяжелым.

"К настоящему времени в Иране проведено 275 427 тестов на COVID-19", - отмечается в сообщении минздрава.