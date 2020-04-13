Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк превысило 10 тысяч человек

В штате Нью-Йорк за последние сутки от коронавируса скончался 671 человек, таким образом, общее число жертв пандемии здесь достигло 10056 человек. При этом, как пишет The New York Times, губернатор Эндрю Куомо считает, что пик эпидемии уже пройден.

"Я считаю, что худшее позади. Я считаю, что мы можем начать путь к нормальной жизни ", - отметил он. В то же время он подчеркнул, что если граждане не будут соблюдать установленные ограничения, ситуация снова ухудшится. По его мнению, соблюдение режима самоизоляции должно защитить от коронавируса.

"Пандемия подобна пожару, распространяющемуся по сухой траве при сильном ветре. Ветер разносит искры на соседние поля, и там также начинается пожар, и нужно затушить все эти новые очаги прежде, чем они начали разрастаться", - образно выразился Куомо.

Губернатор также отметил снижение роста смертности от инфекции. Показатель в 671 летальный исход стал самым низким за неделю (за семь последних дней в штате скончались порядка 5 тысяч человек).

По словам Куомо, экономическая активность в штате была сильно уменьшена, хотя никогда полностью не останавливалась, ее восстановление станет возможным только после того, как свое слово скажут эксперты в области здравоохранения.

Согласно последним данным, в США зафиксировано более 558,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 22 тысячи человек. Штат Нью-Йорк - самый населенный в стране, на него приходится почти половина летальных исходов.