Что будет с рублем к концу апреля

Начало апреля для российского рынка и курса рубля прошло под знаком успокоения. Первые признаки стабилизации ситуации в США и Европе в сочетании с мерами поддержки экономики вернули сдержанный позитив на рынке, что сказалось и на курсе российской валюты.

Снижался же курс рубля, в первую очередь, на фоне цен на нефть, которые восстановились в ожидании сделки ОПЕК+. Сейчас все еще нет полного понимания, насколько будет снижено производство в странах, участвующих в сделке, и какой стратегии будут придерживаться добывающие компании в США, поэтому инвесторы продолжат оценивать перспективы нефтяного рынка, говорит начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин.

Рост цен на нефть на фоне соглашения позволит российской валюте закрепиться ниже 75 рублей за доллар, но риски ухудшения настроения инвесторов остаются высокими, отмечает аналитик. До сих пор сложно оценить, как долго ограничительные меры будут действовать в США и когда будет пройден пик заболеваемости коронавирусом, при ухудшении новостного фона рисковые активы окажутся вновь под давлением. В этом случае курс рубля вернется к 78-80 рублям за доллар, но от резкого ослабления его сдерживают операции Банка России, который хоть и сократил объем продаваемой валюты, продолжает сглаживать волатильность на валютном рынке, говорит Кадулин.

Важным фактором для динамики рынков во второй половине апреля будут результаты отчетности компаний США за I квартал, отмечает руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин. Но эпидемиологическая обстановка остается крайне напряженной, и маловероятно, что в ближайшее время ситуация может улучшиться - соответственно, рынки будут под давлением. Во второй половине апреля поддержку рублю будет оказывать налоговый период, добавляет аналитик.

В целом с учетом перечисленных факторов, а также наличия высокой ликвидности на рынках, рубль будет находится в диапазоне 72-76 рублей за доллар, считает Помыткин.