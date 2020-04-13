Что будет с рублем к концу апреля

Новости

В Хабаровском крае выявлено еще 11 заболевших COVID-19 06:18
В Приморье отменены автобусные рейсы по 26 направлениям 05:48
Более ста человек эвакуировали из горящего дома в Москве 05:35
На Чукотке еще у одного человека предварительно обнаружен коронавирус 05:14
Главы минфинов G20 обсудят меры противодействия пандемии коронавируса 05:06
В Бурятии подтверждено 86 случаев заболевания COVID-19 05:02
API: Даже после сделки ОПЕК+ проблемы в нефтяной отрасли США остаются 03:45
Наша женская "молодежка" выступит на ЧМ-2021 по баскетболу 03:30
Японские медики рассказали о блокирующем коронавирус препарате 03:23
В Минкомсвязи анонсировали вывозные рейсы для россиян из Израиля и с Бали 02:15
В Москве за сутки скончались десять человек с коронавирусом 01:38
Вторая бригада кубинских врачей поехала в Италию бороться с COVID-19 00:45
Трамп поблагодарил Путина и короля Саудовской Аравии за нефтяную сделку 12.04.2020
Доклад СDС: коронавирус может перемещаться по воздуху на расстояние 4 метра 12.04.2020
Умер бывший руководитель Госфильмофонда Николай Бородачев 12.04.2020
В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом 12.04.2020
В Москве стрелок из коммуналки сдался полиции 12.04.2020
Попавшая в реанимацию Татьяна Буланова вышла на связь 12.04.2020
МИД РФ осудил попытки США переложить вину за пандемию на другие страны 12.04.2020
Министр обороны Сербии благодарил российских военных за помощь 12.04.2020
Во Франции более 14 тысяч человек скончались от коронавируса 12.04.2020
МИД РФ осудил поздравление Госдепартамента США с Днем космонавтики 12.04.2020
Электронный пропуск в Подмосковье можно оформить через приложение 12.04.2020
Президент Аргентины: Я предпочту 10% бедных граждан, чем 100 тысяч мертвых 12.04.2020
Москвич открыл стрельбу по полицейским через дверь квартиры 12.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Двадцать способов снизить платежи за электричество
Двадцать способов снизить платежи за электричество
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
В Минпросвещения дали советы родителям школьников на "удаленке"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
13.04.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем к концу апреля

Текст: Роман Маркелов
Начало апреля для российского рынка и курса рубля прошло под знаком успокоения. Первые признаки стабилизации ситуации в США и Европе в сочетании с мерами поддержки экономики вернули сдержанный позитив на рынке, что сказалось и на курсе российской валюты.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Снижался же курс рубля, в первую очередь, на фоне цен на нефть, которые восстановились в ожидании сделки ОПЕК+. Сейчас все еще нет полного понимания, насколько будет снижено производство в странах, участвующих в сделке, и какой стратегии будут придерживаться добывающие компании в США, поэтому инвесторы продолжат оценивать перспективы нефтяного рынка, говорит начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин.

Фото: iStock
В Кремле призвали не "морозить" экономику страны

Рост цен на нефть на фоне соглашения позволит российской валюте закрепиться ниже 75 рублей за доллар, но риски ухудшения настроения инвесторов остаются высокими, отмечает аналитик. До сих пор сложно оценить, как долго ограничительные меры будут действовать в США и когда будет пройден пик заболеваемости коронавирусом, при ухудшении новостного фона рисковые активы окажутся вновь под давлением. В этом случае курс рубля вернется к 78-80 рублям за доллар, но от резкого ослабления его сдерживают операции Банка России, который хоть и сократил объем продаваемой валюты, продолжает сглаживать волатильность на валютном рынке, говорит Кадулин.

Важным фактором для динамики рынков во второй половине апреля будут результаты отчетности компаний США за I квартал, отмечает руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию СМП-банка Владимир Помыткин. Но эпидемиологическая обстановка остается крайне напряженной, и маловероятно, что в ближайшее время ситуация может улучшиться - соответственно, рынки будут под давлением. Во второй половине апреля поддержку рублю будет оказывать налоговый период, добавляет аналитик.

В целом с учетом перечисленных факторов, а также наличия высокой ликвидности на рынках, рубль будет находится в диапазоне 72-76 рублей за доллар, считает Помыткин.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
МИД РФ осудил поздравление Госдепартамента США с Днем космонавтики
Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа
Приложение Минкомсвязи для выдачи пропусков разработано для регионов
РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
Названы три способа получения цифрового пропуска для передвижения по Москве
Карантин снизит цены на жилье
Какие законы вступают в силу в апреле