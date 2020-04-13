Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 апреля

Программы в честь дня рождения Аллы Пугачевой, сериал по книге Гузель Яхиной, а также сменившие каналы передача "Спокойной ночи, малыши!" и шоу "Что было дальше?". Это и многое другое ждет зрителей на текущей неделе на телевидении и в интернете

Подарки для Аллы

Дату дня рождения певицы Аллы Пугачевой знает вся страна - 15 апреля. Первый канал подготовил несколько программ, посвященных событию. Концерт Максима Галкина - 19 апреля в 17:25. Документальный фильм "Максим Галкин: Моя жена - Алла Пугачева" - 18 апреля в 17:45. Идея фильма возникла неслучайно. Галкин активно ведет личный аккаунт в Instagram и регулярно выкладывает семейные видео, делится с подписчиками кадрами своей личной жизни. Это самые яркие и неожиданные моменты, с искрометными комментариями и эксклюзивными сюжетами. Алла Борисовна сегодня реже появляется в телевизионных программах, чем в роликах Максима.

Большой праздничный концерт "Подарок для Аллы" покажут 18 апреля в 18:50. Он посвящен юбилею Аллы Борисовны. На сцене Примадонну чествовали звезды отечественного шоу-бизнеса: Сергей Шнуров и группировка "Ленинград", Николай Басков, Пелагея, Любовь Успенская, Игорь Крутой, Димаш, Анжелика Варум, Александр Буйнов, Игорь Николаев, Юлия Проскурякова, Александр Розенбаум, Григорий Лепс, Эмин, Юлианна Караулова, Валерий Меладзе, Лолита, Валерий Леонтьев, "А-Студио", Дмитрий Маликов, Жасмин, Дима Билан, Светлана Лобода, Филипп Киркоров. Ведущий - Максим Галкин.

Первый канал, 18 и 19 апреля

Зулейха учится прощать

На телеканале "Россия-1" долгожданная премьера весны - многосерийный фильм "Зулейха открывает глаза". Новый фильм продолжает традицию телеканала "Россия" - создание экранизаций классики и современной литературы. Теперь к наиболее значительным произведениям, переведенным на язык кино, присоединилась книга Гузель Яхиной. Одновременно с премьерой экранизации выходит новое издание романа "Зулейха открывает глаза". В оформлении книги использован постер фильма, созданный на "России-1".

Фильм расскажет о том, как зимой 1930 года у татарской крестьянки Зулейхи (Чулпан Хаматова) убивают мужа, а ее саму вместе с сотнями других переселенцев отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. Добираются до места всего тридцать ссыльных. Неграмотные крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассированный элемент и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши. Все они отстаивают у тайги и безжалостного государства свое право на жизнь. Зулейха находит в себе силы пройти через все испытания, главное из которых прощение, и находит свою любовь. В экранизации также снимались Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Евгений Морозов, Александр Баширов и другие. Режиссер-постановщик - Егор Анашкин.

"Россия-1", 13 апреля, 21:00

Хрюша и Каркуша теперь и на НТВ

Любимые герои из "Спокойной ночи, малыши!" Хрюша, Мишутка, Каркуша, Филя теперь и на НТВ. Ранее знаменитая программа выходила на канале "Россия-1", потом переехала на "Карусель". А теперь будет еще и на "четвертой кнопке".

Любимые герои "Спокойной ночи, малыши!" на НТВ стали ведущими новой рубрики "Хочу все знать" в программе "Утро. Самое лучшее". Вместе с телезрителями они будут встречать каждый новый день для того, чтобы провести его максимально полезно и интересно. Герои легендарной передачи расскажут об экзотических животных, поделятся необычными фактами об окружающем мире и проведут экскурсии по самым красивым местам нашей планеты. Также Хрюша, Мишутка, Каркуша и Филя помогут малышам разобраться, почему обязательно надо мыть руки, и объяснят, что сейчас это особенно важно.

Фото: PR НТВ

НТВ с понедельника по пятницу, 6:45

Владимиру Васильеву - 80

Народному артисту СССР Владимиру Васильеву, выдающемуся артисту балета, хореографу, балетмейстеру, педагогу, 18 апреля исполняется 80 лет. Уйдя со сцены, он стал востребованным как хореограф, балетмейстер и педагог, а с годами его многогранная личность раскрылась и с других, самых неожиданных сторон. Например, проявился талант в рисовании и стихосложении.

К 80-летию Васильева в эфире телеканала "Россия К" документальный четырехсерийный фильм "Большой балет" (13-16 апреля в 0:00; повтор 14-17 апреля днем). Сразу после - 13-16 апреля в 0:25-0:30 (повтор 14-17 апреля днем) - спектакли с участием артиста: "Дом у дороги" - фильм-балет Валерия Гаврилина по мотивам произведений Александра Твардовского, "Владимир Васильев. И мастерство, и вдохновенье..." - сцены из балетов, фильм-балет "Дуэт". Также в эфире покажут, как Васильев передает свой опыт и делится секретами мастерства с новым поколением танцовщиков. Съемки проходили в 2018 году в Пермском академическом театре оперы и балета им. П.И. Чайковского.

В свой день рождения, 18 апреля, Владимир Васильев предстанет перед телезрителями в одной из самых значимых для себя партий - Спартака в одноименном фильме-балете (15:20). А сразу после в 16:50 аудиторию ждет встреча с юбиляром в программе "Линия жизни".

Кроме того, телеканал "ТВ Центр" представит документальный фильм "Владимир Васильев. Вся правда о себе". Показ состоится 17 апреля и начнется в 00:50.

Виват, ACADEMIA

На неделе с 13 по 19 апреля телеканал "Россия К" продолжит показ телевизионного цикла ACADEMIA. Смотрите по будням с понедельника по четверг в 12:30, а в пятницу - в 12:35. Тема лекции Наталии Басовской - "Духовная атмосфера эпохи раннего Средневековья в Западной Европе". Эфир - 13 и 14 апреля. О будущем квантовой технологии 15 апреля расскажет Томмасо Каларко. Также пройдут две лекции Сигурда Шмидта "История государства Российского" Н.М.Карамзина": о создании "Истории государства Российского" и об истории восприятия этого труда современниками и последующими поколениями (16 апреля и 17 апреля).

"Россия К", с 13 апреля по 19 апреля

Галустян переиграл Бандераса

Актер и шоумен Михаил Галустян возвращается в мир сериалов с научно-развлекательным скетчкомом СТС "Миша портит все", где он примерит десятки образов - от Антонио Бандераса и Джима Керри до почтальона Печкина и Кашпировского. В каждой серии его герой, приставучий гений Миша, спасает среднестатистическую семью Горшковых от "разводов" маркетологов, стереотипов и навязанных традиций. Скетчком "Миша портит все" - это адаптация британского сериала "Адам портит все", который три сезона возглавлял популярный комик, актер и ведущий Адам Коновер. По признанию продюсера проекта "Миша портит все", российская версия имеет ряд отличий.

"В оригинале главный герой всегда в одном и том же образе ботаника в очках. Но когда есть такое тяжелое комедийное орудие в виде Михаила Галустяна, грех им не воспользоваться, поэтому наш Миша всегда разный", - сказал креативный продюсер Тимур Акавов.

Развенчивать мифы главному герою помогают звездные эксперты, дерматологи, токсикологи, маркетологи, гинекологи и другие специалисты. Например, в одной из серий появится депутат Государственной думы и бывший боксер Николай Валуев.

СТС, с 13 апреля, 19:00

Чем сердце успокоится?

На телеканале "Домашний" в цикле "Фабрика мелодрам" состоится премьера четырехсерийной остросюжетной картины "В одну реку дважды". После гибели дочери Ирина (Мария Шумакова) и Александр (Дмитрий Паламарчук) не смогли справиться с горем и развелись. Ирина вышла замуж за друга Саши, бизнесмена Игоря (Степан Бекетов). Саша тоже устроил свою жизнь и сошелся с другой женщиной. Но в их случае время не лечит, и бывшие супруги встречаются каждый год, чтобы вспоминать малышку. Постепенно Ирина понимает, что любит бывшего мужа, и он тоже не может без нее жить. Тайком они начинают изменять своим супругам, влюбляясь заново все больше. Смогут ли они преодолеть ошибки прошлого и создать семью заново или останутся в новой жизни?

Премьеру четырехсерийной романтической картины "Любовь лечит" покажут 17 апреля. Бизнес-леди Светлана (Екатерина Волкова) настолько помешана на работе, что не успевает уделять внимание мужу Виктору (Андрей Заводюк) и сыну-подростку. Но ее жизнь резко меняется, когда во время планового обследования у нее обнаруживают опасную болезнь. Виктор на страшную новость реагирует неоднозначно. Зато искреннюю поддержку Свете оказывает коллега Алексей (Роман Полянский). Вскоре выясняется, что результаты Светы были перепутаны с результатами другой девушки, а сама она полностью здорова. Но ее жизнь уже кардинально меняется.

"Дoмашний", 16 и 17 апреля, 19.00

ТНТ4 покажет популярные комедийные шоу Рунета

В эфире ТНТ4 представит самые смешные шоу от комедийного объединения LABELCOM: "Что было дальше?", "Блиц-крик", "Созвон", "Кто здесь комик?" Это означает, что теперь передачи от объединения комиков можно смотреть даже там, куда не проведен быстрый интернет и не ловит сотовая связь.

Кадр из шоу "Что было дальше?". Фото: Предоставлено ТНТ

LABELCOM - это комики, которые экспериментируют с форматами в интернете, расшатывают границы юмора и развлекают миллионы своих подписчиков. В составе объединения Нурлан Сабуров из StandUp на ТНТ, Алексей Щербаков и Сергей Детков из "Прожарки" на ТНТ4, дуэт "Лена Кука" из Comedy Баттл, Евгений Чебатков, Расул Чабдаров и другие. Главный секрет успеха - они просто делают то, что нравится им самим. Эти проекты смешные, смелые и новаторские. На телеканале уже выходило популярное в интернете "Шоу Большого Русского Босса", и ТНТ4 продолжает знакомить ТВ-аудиторию с лучшими из трендов YouTube.

ТНТ4, 13 апреля, 23:00

Спорт и сказка

На канале "Кинопремьера" две громкие новости. Он впервые на российском ТВ покажет отечественную спортивную драму "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" о лучшем вратаре XX века и легенде московского футбольного клуба "Динамо". В главных ролях - Александр Фокин и Юлия Хлынина.

Также впервые на российском ТВ будет показано продолжение сказочной истории о темной волшебнице в исполнении Анджелины Джоли - "Малефисента: Владычица тьмы". Вторая часть красочного семейного фэнтези собрала в российском прокате более 1 млрд рублей.

"Кинопремьера", 14 и 15 апреля, 20:30

На глубине

Документальный сериал "Подводная Вселенная" расскажет о подводных диких животных, продемонстрирует замечательное разнообразие океанских экосистем и то, как мы должны действовать сейчас, чтобы защитить их от необратимого ущерба. Поскольку морская жизнь находится под растущей угрозой со стороны человеческой деятельности, понимание скрытой жизни этих великолепных созданий является более важным, чем когда- либо, чтобы обеспечить их выживание. В каждом эпизоде сериала освещаются ключевые проблемы, от которых страдают наши океаны, и показывается, что мы можем сделать, чтобы предотвратить эти потенциально катастрофические последствия.

HDL, с 13 апреля по будням, 20:50

Главные героини - женщины

Сразу три громкие сериальные премьеры на сервисе "Амедиатека" 13 апреля. Первая - третий сезон сериала "Убивая Еву". Смертельно опасная игра между наемной убийцей Вилланель и умнейшей сотрудницей спецслужб Евой продолжается. В третьем сезоне в эпизодической роли появится создательница сериала Фиби Уоллер-Бридж, которая сыграет новую жертву неумолимой Вилланель. Кроме того, за новые эпизоды сериала теперь отвечает шоураннер Сьюзан Хиткот ("Бойтесь ходячих мертвецов").

Первый сезон сериала "Беги" - это комедийный триллер от создательницы "Убивая Еву" Фиби Уоллер-Бридж. "Беги" - история уставшей от рутины девушки Руби. В один прекрасный день она получает сообщение от своего бывшего бойфренда Билли, ставшего известным лайф-коучем: он предлагает ей отправиться в интригующее путешествие. Конечно, Руби сразу соглашается, и это решение меняет ее жизнь. Уоллер-Бридж снова работает с Вики Джонс ("Убивая Еву", "Дрянь") и тоже появляется в кадре - в "Беги" она сыграла небольшую роль.

Четвертый сезон сериала "Белая ворона", авторского проекта актрисы Исы Рэй, продолжает исследовать сложный расовый вопрос на удивление легко и весело, но не сглаживая при этом острые углы.

"Амедиатека", с 13 апреля

Трейдеры раскрывают заговор

Первый сезон сериала "Дьяволы" уже можно смотреть в конце недели. Звезда "Анатомии страсти" Патрик Демпси открывает неожиданные грани своего таланта в этом утонченном триллере. Экранизация романа Гвидо Марии Бреры рассказывает о группе трейдеров крупного инвестиционного банка, которые неожиданно раскрывают опасный финансовый заговор впечатляющих масштабов. Создатели "Дьяволов" работали над такими шедеврами, как "Шерлок" и "Великолепные Медичи", так что зрителя ждет увлекательное путешествие в мир интриг и лихо закрученных тайн.

"Амедиатека", с 18 апреля

Встреча на съемочной площадке

Первый сезон сериала Adult material приехал в Россию с пылу с жару - только что состоялась его премьера на фестивале сериалов Series Mania. Мировая премьера - 16 апреля, российская всего на день позже. Это новый проект режиссера сериалов "Темные начала" и "Траст" Доуна Шадфорта.

Джолин - мать троих детей, успешная женщина и одна из самых известных британских порноактрис. Однажды на съемочной площадке она знакомится с 19-летней Эми, после встречи с которой ее жизнь изменится навсегда. Сериал Adult Material - необычный взгляд на индустрию развлечений для взрослых и ее влияние на массовую культуру.

"Кинопоиск HD", c 17 апреля

Дом для детей и для взрослых

На сервисе Apple TV+ , доступ к которому сейчас бесплатный, состоятся две премьеры. Первая - анимационный фильм "Наш дом. Как жить на планете Земля". Накануне Дня Земли семилетний мальчик узнает о чудесах планеты благодаря родителями и загадочному экспонату в Музее всего. Картина сделана по мотивам популярной детской книги Оливера Джефферса.

Документальный сериал "Дом" пригласит зрителя в самые невероятные жилища мира, новаторские и вдохновляющие. В сериале можно познакомиться с их владельцами, которые переосмыслили традиционное понятие дома и создали свой собственный и уникальный стиль жизни.