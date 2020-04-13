Деятели культуры попросили правительство спасти книгоиздание в России

Более 500 подписей российских писателей, издателей и любителей книги стоит под "Открытым письмом книжников в Правительство Российской Федерации".

Среди "подписантов" известные общественные деятели, политики, журналисты, библиотекари, режиссеры, актеры, педагоги, телеведущие, представителей других творческих профессий, напрямую не связанных с книгоизданием. Но все они в один голос говорят: без книги Россия погибнет как культурная держава. Без книги не будет ни кино, ни театра, ни радио, ни телевидения. Книга - это хлеб культуры.

Суть "Письма" в том, что в условиях пандемии коронавируса и вынужденной самоизоляции закрыты книжные магазины, на долю которых приходится более 70% книгораспространения. Это фактически парализует работу всей книжной индустрии: от издателей до полиграфических предприятий.

"Сейчас мы стоим на пороге величайшей социальной катастрофы, которая ставит книгу и книжную отрасль на грань выживания. Только за март книжные магазины потеряли более 50-60% объемов продаж, а ситуация с закрытием магазинов на месяц и более длительный срок может привести к череде банкротств и краху всей книжной индустрии", - утверждают авторы "Письма".

В связи с этим они обращаются к Правительству с убедительной просьбой:

"Дополнить перечень товаров первой необходимости, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 27.03.2020 N762-р, книжной продукцией.

Включить книжную индустрию в список сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки".

Мы попросили некоторых из подписавших это "Письмо" от себя лично прокомментировать ситуацию.

Прямая речь

Наталия Солженицына, Президент Фонда Солженицына:

- Я подписала это письмо. Я горячо поддерживаю книжников и все меры, которые предлагаются в открытом письме!

Евгений Водолазкин, писатель:

- Сегодня много говорят о закрывающихся стадионах, салонах, дешевеющей нефти, но никто не говорит о книгах. А ведь это тоже индустрия: книга должна издаваться, продаваться, доходить до читателя - и эта индустрия очень задета нынешним кризисом. Все идет по цепочке: остановлены типографии, закрываются магазины, читатели не получают книг. Пока до них доходят электронные и аудио книги, но главный вид книги, бумажная, лежит в магазинах без движения.

Так что вполне логично, что свой голос в защиту книги возвысили те, кто непосредственно с ней связан - издатели и писатели. Последние, и без того не самые богатые люди, могут оказаться без гонораров и роялти, которые не будут платиться, потому что книги не будут продаваться. Но самая страдающая сторона тут - это читатель и культура в целом. Только за март продажи книг упали на 60 процентов. Это почти катастрофа. Нефть нефтью, но ведь и книга всегда была важной статьей нашего культурного импорта. Я всегда выступал за принятие мер по удешевлению книги. Потому что она, на мой взгляд, в России и так дорогая. На Президентском совете и Наталья Дмитриевна Солженицына, и я говорили о том, что книгу стоит признать предметом первой необходимости и разработать комплекс мер, которые удешевили бы ее, облегчили бы доступ к ней читателю. Но сейчас надо просто предотвращать катастрофу, и правительство так же, как оно помогает разным сферам производства, торговли и т. д., должно помочь изданию и продаже книг.

Иначе произойдет следующее: книги в условиях кризиса перестанут продаваться, потом магазины и издатели снизят цены, а потом книги просто исчезнут, ибо издательства и типографии - это не что-то из области благотворительности, а тысячи людей, которые этим зарабатывают себе на жизнь. Изданное распродадут, а новых книг может уже и не быть. Другой вариант - книги станут такими дорогими, что превратятся в предмет роскоши. Оба пути в равной степени ведут к краху.

Елена Шубина, главный редактор "Редакции Елены Шубиной" издательства АСТ:

- Сейчас самое главное - продолжить работу, не снижать планку, быть на связи с авторами. Чтобы выйти с интересными книгами, когда это испытание - а это, безусловно, испытание, и человеческое, и профессиональное - закончится.

Сергей Шаргунов, писатель, главный редактор журнала "Юность", зампред Комитета по культуре Госдумы:

- Очень бы не хотелось, чтобы цена на книги взлетела в заоблачную высь, оставив ни с чем большинство читателей и библиотеки. Если в продуктовый сходить все еще можно, книжные магазины закрыты. Многие из них ввели услугу доставки. Директор столичного "Циолковского" Максим Сурков лично развозит книги по квартирам - прекрасно, но, конечно, не выход из наших окаянных дней.

Книгоиздание новой России на 2/3 - малый и средний бизнес, уже оказавшийся у пропасти.

Не одни книжники под ударом, в помощи нуждаются многие и многие, и все-таки надо сказать ясно и определенно: судьба книги неотделима от судьбы страны. Сейчас наблюдается стремительный спад продаж, и так по нарастающей. Продолжение карантина уничтожит книжные магазины и издательства.

Дабы этого не допустить, книжники взывают к государству. Печалятся горько, но все предельно конкретно. Речь, кстати, о сотнях тысяч людей, занятых благородным и смыслообразующим делом.

Необходимо включить книжную отрасль в ряд наиболее пострадавших от коронавируса. Пришло время обратиться к мировому опыту защиты книжного дела, выработанному еще до этих печальных обстоятельств. Предложения известны. Нулевой НДС; создание механизмов возмещения аренды и поддержки сотрудников; льготы на зарплаты; различные формы кредитования... Книжный магазин не может находиться в тех же условиях, что ресторан, бар, магазин по продаже алкоголя или одежды. А издательство нелепо приравнивать к медиаконцерну.

Ну и главное - нельзя путать книжное служение с бизнесом. Невозможно и немыслимо требовать от сложного и хрупкого явления культуры: либо приносить прибыль, либо умереть. А по сути таков грубый ультиматум сегодняшней реальности.

Без книг мир будет дик.

Без книг померкнет России лик.

Алексей Варламов, писатель, ректор Литературного института им. А.М. Горького:

- В нобелевской лекции Иосиф Бродский говорил о том, что самое страшное преступление нации, за которое оно расплачивается своей историей - это пренебрежение книгой. Не включение книг в перечень товаров первой необходимости, особенно в условиях, когда у людей есть потребность занять себя чем-то важным, сердечным - чудовищно. Это либо близорукость, либо легкомыслие, недопустимые в наше ответственное время. Книга сегодня не излишество, а хлеб наш насущный, и умная власть не может этого не понимать.

Подготовили Светлана Зорина, Андрей Васянин