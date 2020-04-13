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13.04.2020 17:15
Рубрика: Власть

До шестнадцати - не "заяц"

Закон запретит высаживать из общественного транспорта детей, не имеющих билета
Текст: Владислав Куликов
Госдума начала сбор отзывов на законопроект, строго запрещающий высаживать из автобусов детей до 16 лет.
Высаживать из общественного транспорта несовершеннолетних безбилетников будет запрещено. Фото: Константин Завражин/РГ Высаживать из общественного транспорта несовершеннолетних безбилетников будет запрещено. Фото: Константин Завражин/РГ
Высаживать из общественного транспорта несовершеннолетних безбилетников будет запрещено. Фото: Константин Завражин/РГ

Возможно, некоторым кондукторам при оформлении на работу удаляют человечность. Поэтому время от времени в ленте новостей появляются истории, как где-то кондукторы или контролеры высадили из общественного транспорта очередного ребенка и бросили посреди дороги. Мороз, грязь, глухой ли лес вокруг - неважно: бедные дети должны ходить пешком.

Похоже, так рассуждал кондуктор в Брянске, высадивший осенью прошлого года 12-летнюю школьницу на остановке.

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Как рассказала в соцсетях мама девочки, у ребенка закончились деньги на транспортной карте. В итоге ребенку пришлось идти пешком несколько километров до дома. Как часто бывает, неприятности ходят пачками: у школьницы еще села батарея на телефоне, и предупредить родителей о незапланированной прогулке возможности не было.

Но это еще мягкий вариант. В Нижнем Новгороде год назад зимой кондуктор в маршрутном такси высадила на мороз девочку-подростка за то, что та пыталась расплатиться мелочью. У ребенка были монеты по одному-два рубля, а еще медяки по 50 и 10 копеек. Но это вполне законные деньги. Тем не менее кондуктор посчитал, что медяки унижают его достоинство, и оставил школьницу одну зимой на обочине в темноте.

Неприязнь контролеров к "зайцам" понять можно. Но почему злость некоторых работников транспорта распространяется и на детей?

Как бы то ни было, правительство России подготовило проект поправок в "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта". Инициатива предлагает законодательно запретить высаживать из автобусов детей, у которых на руках не оказалось билетов.

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Законопроект внесен в Госдуму. Сейчас Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству отправил документ в рассылку для сбора отзывов. Пакетом с документом идет и проект поправок в КоАП.

"Подготовленные инициативы направлены на устранение существующих пробелов, - говорит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Предлагается установить в законодательстве безусловный запрет на высадку из общественного транспорта детей до 16 лет, не имеющих возможности оплатить билет".

По его словам, если несовершеннолетние, не достигшие 16 лет, следуют без взрослых, то ни контролеры, ни водители не вправе будут заставить их выйти из автобуса. Даже если у ребенка нет билета, надо дать ему возможность вернуться домой.

"Вопросы же в таких случаях надо задавать его родителям. Известны факты, когда безбилетных детей высаживали из общественного транспорта в тех случаях, когда их здоровье и даже жизнь оказывались под угрозой, - говорит Владимир Груздев. - Также вводятся нормы, наделяющие контролеров в общественном транспорте правом требовать у пассажиров документы, удостоверяющие личность. Кроме того, проект поправок в КоАП предлагает отнести к административной ответственности провоз без билета детей, проезд которых подлежит оплате, в том числе частичной".

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В проекте предполагается разрешить контролерам на общественном транспорте требовать паспорта у пассажиров. Как уточнял в свое время министр транспорта России Евгений Дитрих, такое право контролерам регионы смогут давать на свое усмотрение.

"Сегодня это тоже большая проблема - привлечь безбилетника к ответственности за проезд, поскольку правом требовать такие документы до сего времени наделены только правоохранительные органы", - сказал Евгений Дитрих.

По его оценке, в целом законопроект позволит более детально урегулировать и права граждан в процессе взаимоотношения с контролерами, и более четко прописать полномочия самих контролеров.

Кстати, помимо прочего предлагается ввести интересную норму. Бывает так, что человек растерялся и не смог сразу найти билет. Его, конечно же, высадят. Но если он потом найдет билет, то сможет обратиться к перевозчику, и транспортная компания в течение десяти дней вернет "стоимость проезда пропорционально непроследованному расстоянию".

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