Новости

Suzuki Jimny проехал по мосту для пешеходов и был наказан 15:49
В Екатеринбурге пьяный кондуктор после ссоры с женой угнал три автобуса 15:47
В Татарстане из-за фейка о вспышке коронавируса в больнице завели дело 15:35
В Госдуме назвали правильной идею о переносе сроков ЕГЭ 15:33
Как Александр Робак и Анна Михалкова работают "на удаленке" 15:31
Мишустин обсудил с Румасом борьбу с коронавирусом 15:28
Забытый в России бренд выпустит 13 новых моделей 15:23
Путин поручил продумать возможность поддержки онлайн-доставки еды 15:11
Диана Арбенина стала героиней мультфильма "Рим" 15:04
Fiat готовит преемника кроссовера Freemont и еще несколько новинок 15:01
В Ленобласти у 10 мигрантов из подпольного хостела выявлен коронавирус 15:01
Окулист рассказала, как не испортить зрение во время самоизоляции 15:00
"Выявили болячку": Татьяна Буланова отказалась назвать свой диагноз 14:59
В Подмосковье временно запретили посещение храмов 14:57
Сибирские ученые предложили метод диагностики коронавируса без тестов 14:56
В Твери возбуждено уголовное дело после публикации фейка о COVID-19 14:54
В ЦОДД предупредили москвичей о сильном ветре 14:50
В Томске создали прибор, передающий на расстоянии боль и щекотку 14:50
Петербургский автозавод Hyundai возобновил работу 14:49
В Саратове спикер Госдумы предложил поднять зарплату водителям скорой 14:48
В Беларуси отмечается спад сезонных заболеваний ОРВИ 14:36
Незрячий ветеран из Таджикистана написал книгу к 75-летию Победы 14:28
Больничный через госуслуги можно оформить на другого человека 14:27
В Дагестане восстановили энергоснабжение четырех районов 14:27
Джеймс Ганн заверил, что "Отряд самоубийц 2" не пострадал из-за COVID-19 14:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
В "РГ" обсудят изменения в банковском законодательстве во время коронавируса
В "РГ" обсудят изменения в банковском законодательстве во время коронавируса
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
13.04.2020 15:04
Рубрика: Культура

Диана Арбенина стала героиней мультфильма "Рим"

Текст: Александр Алексеев
13 апреля, когда весь мир празднует День рок-н-ролла, у Дианы Арбениной и "Ночных снайперов" состоялась необычная премьера. Никогда еще группа не снимала анимационные видео. Причем, главной героиней его стала сама Диана Арбенина. Правда, нарисованная.

Режиссером и автором сценария выступил Ришат Гильметдинов. Причем, идея мультфильма пришла к нему после прослушивания песни "Рим", во сне.

"Ночью я увидел сон, словно огромный пожар борется с волной, а Диана катается на серфинге посреди всего этого безумия, - рассказал теперь сам мультипликатор, - Потом этот образ стал отправной точкой всего сюжета. Команде Дианы понравилась идея, ее подхватили, после чего и началась работа…"

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Вячеслав Бутусов - об альбоме ChiaroScuro и жизни в самоизоляции

Диана Арбенина лично представила это видео, на своей странице в Instagram, причем написала от руки:

"Доброе утро, страна! Так удивительно: пишешь песню и вообще не предполагаешь, какая судьба ее ждет. В черновике песни "Рим" нет даже намека на мультипликацию. Хотя, кто знает, может, я - автор - не вижу того, что лежит на поверхности. Спасибо Ришату Гильметдинову и студии Magestymaster за стиль; выразительность и иронию, которую я так люблю. Поздравляю "снайперов" и всех, кому мы интересны, с выходом ПЕРВОГО официального анимационного клипа".

Эта песня того, конечно, стоила.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

доброе утро страна! так удивительно: пишешь песню и вообще не предполагаешь какая судьба ее ждёт. в черновике песни «рим» нет даже намёка на мультипликацию. хотя кто знает может я - автор - не вижу того что лежит на поверхности. спасибо ришату гильметдинову и студии magestymaster за стиль; выразительность и иронию которую я так люблю. поздравляю «снайперов» и всех кому мы интересны с выходом ПЕРВОГО официального анимационного клипа. мне нравится 😌#дианаарбенина #arbenina #ночныеснайперы @thenightsnipers #рим #клип #премьера @rish54321 #magestymaster

Публикация от Diana Arbenina/Диана Арбенина (@_diana_arbenina)

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поручил продумать возможность поддержки онлайн-доставки еды
Песков назвал истеричными опасения о возвращении 90-х
Кабмин выделил более 45 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам
Эксперт ВШЭ рассказал о смене динамики распространения коронавируса в РФ
Малый и средний бизнес получит рассрочку на отсроченные налоговые платежи
Какие проекты родились у популярных музыкантов в самоизоляции
Дирижер Василий Петренко о будущем посткоронавирусного мира культуры и искусства