Диана Арбенина стала героиней мультфильма "Рим"

13 апреля, когда весь мир празднует День рок-н-ролла, у Дианы Арбениной и "Ночных снайперов" состоялась необычная премьера. Никогда еще группа не снимала анимационные видео. Причем, главной героиней его стала сама Диана Арбенина. Правда, нарисованная.

Режиссером и автором сценария выступил Ришат Гильметдинов. Причем, идея мультфильма пришла к нему после прослушивания песни "Рим", во сне.

"Ночью я увидел сон, словно огромный пожар борется с волной, а Диана катается на серфинге посреди всего этого безумия, - рассказал теперь сам мультипликатор, - Потом этот образ стал отправной точкой всего сюжета. Команде Дианы понравилась идея, ее подхватили, после чего и началась работа…"

Диана Арбенина лично представила это видео, на своей странице в Instagram, причем написала от руки:

"Доброе утро, страна! Так удивительно: пишешь песню и вообще не предполагаешь, какая судьба ее ждет. В черновике песни "Рим" нет даже намека на мультипликацию. Хотя, кто знает, может, я - автор - не вижу того, что лежит на поверхности. Спасибо Ришату Гильметдинову и студии Magestymaster за стиль; выразительность и иронию, которую я так люблю. Поздравляю "снайперов" и всех, кому мы интересны, с выходом ПЕРВОГО официального анимационного клипа".

Эта песня того, конечно, стоила.