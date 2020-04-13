Диана Арбенина стала героиней мультфильма "Рим"

Режиссером и автором сценария выступил Ришат Гильметдинов. Причем, идея мультфильма пришла к нему после прослушивания песни "Рим", во сне.
"Ночью я увидел сон, словно огромный пожар борется с волной, а Диана катается на серфинге посреди всего этого безумия, - рассказал теперь сам мультипликатор, - Потом этот образ стал отправной точкой всего сюжета. Команде Дианы понравилась идея, ее подхватили, после чего и началась работа…"
Диана Арбенина лично представила это видео, на своей странице в Instagram, причем написала от руки:
"Доброе утро, страна! Так удивительно: пишешь песню и вообще не предполагаешь, какая судьба ее ждет. В черновике песни "Рим" нет даже намека на мультипликацию. Хотя, кто знает, может, я - автор - не вижу того, что лежит на поверхности. Спасибо Ришату Гильметдинову и студии Magestymaster за стиль; выразительность и иронию, которую я так люблю. Поздравляю "снайперов" и всех, кому мы интересны, с выходом ПЕРВОГО официального анимационного клипа".
Эта песня того, конечно, стоила.
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доброе утро страна! так удивительно: пишешь песню и вообще не предполагаешь какая судьба ее ждёт. в черновике песни «рим» нет даже намёка на мультипликацию. хотя кто знает может я - автор - не вижу того что лежит на поверхности. спасибо ришату гильметдинову и студии magestymaster за стиль; выразительность и иронию которую я так люблю. поздравляю «снайперов» и всех кому мы интересны с выходом ПЕРВОГО официального анимационного клипа. мне нравится 😌#дианаарбенина #arbenina #ночныеснайперы @thenightsnipers #рим #клип #премьера @rish54321 #magestymaster