"Единая Россия" поможет школьникам учиться дистанционно

Партия "Единая Россия" обсудила помощь школьникам и учителям в период дистанционного обучения из-за пандемии коронавируса: детям и педагогам помогут техникой, обучат навыкам работы на компьютере.

Партия запускает программу "Помоги учиться дома", она должна стартовать уже на этой неделе, заявил секретарь генсовета Андрей Турчак на селекторном совещании.

"Вместе с коллегами из Министерства просвещения и Агентства стратегических инициатив мы разработали специальную программу помощи и поддержки "Помоги учиться дома". Наша задача - оперативная и адресная помощь по подключению к интернету, приобретению гаджетов и компьютеров для школьников из нуждающихся семей - это наши многодетные семьи, малоимущие и все, кто оказался в сложной жизненной ситуации", - сказал Турчак.

Он подчеркнул, что важно в короткие сроки обеспечить каждому школьнику доступ к качественному дистанционному образованию. Программа будет реализована при поддержке бизнеса.

В партии также рассчитывают, что инициативу поддержат и в регионах, там будут развернуты центры помощи, которые займутся этими вопросами.

Еще один проект - "Волонтеры просвещения" - организован Министерством просвещения и нацелен на обучение учителей навыкам работы с компьютером. Глава ведомства Сергей Кравцов на селекторном совещании предложил Турчаку рассмотреть предложение сделать его совместным с партией.

По словам министра, учащиеся старших курсов педагогических вузов помогают учителям и по навыкам работы в дистанционном формате, работе с компьютерной техникой. "Есть информация, что не все учителя (по понятным причинам) были готовы к такой работе. Здесь тоже нужно организовать максимальную поддержку по точечному повышению квалификации учителей", - заявил Кравцов.

Турчак предложение поддержал. "Решить проблему "железа", я уверен, мы сможем. Но надо, чтобы еще это "железо" работало, чтобы были обучены и сами школьники, и их родители, а там, где нужно оказать помощь в обучении еще и педагогов, тоже эту помощь необходимо оказать", - сказал он.