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13.04.2020 21:15
Рубрика: В мире

Эксперты: Вашингтон намерен завершить косовское урегулирование в 2020 году

Текст: Александр Борисов (Белград)

Ключевые британские и американские СМИ, несмотря на то, что внимание общественности в эти дни приковано к развитию борьбы с коронавирусной инфекцией, опубликовали целый ряд аналитических обзоров о перспективах косовского урегулирования. Этот необычный и настораживающий факт был отмечен авторитетным сербским политическим экспертом Драгомиром Анджелковичем.

"Акцент сделан на том, что администрация Дональда Трампа осознала, что до президентских выборов невозможно достичь какого-либо прогресса в решении палестино-израильского конфликта, и намерена энергично разобраться с развязыванием "косовского узла". Цель ее состоит в том, чтобы продемонстрировать свои возможности успешно работать на международной арене", - написал в авторском тексте для сербского издания "Вечерние новости" Анджелкович.

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Аналитик при этом обращает внимание на то, что под давлением США одним из потенциальных решений может стать "размена территориями" между Сербией и самопровозглашенным Косово. "При поддержке Белого дома, это могло бы быть реализовано актуальной властью в Белграде вместе с "коллегами" из Приштины, - предупреждает сербский эксперт. - В случае возможного согласия на обмен территориями, Белград вылил бы цистерну масла на этот огонь! Это неприемлемо, и поэтому я надеюсь, что любое упоминание об обмене территориями между Белградом и Приштиной исчезнет из нашего политического и информационного пространства".

Так, и политолог Деян Мирович упоминает о соглашении, которое, согласно западным СМИ, было заключено 1 марта 2020 года в Вашингтоне президентом Сербии Александром Вучичем, косовским лидером Хашимом Тачи и посланником США по вопросу Косово Ричардом Гренелом.

"Согласно соглашению, существование которого Белград не отрицает, Вашингтон сменит так называемого премьер-министра Косово Альбина Курти (фаворита Германии и противника раздела Косово) и поспособствует снятию введенных властями Косово таможенных пошлин на сербские товары, - цитирует слова Мировича агентство Regnum. - В обмен на это Приштина, то есть "президент" Тачи, согласится на минимальную корректировку границы. В свою очередь, Белград неофициально дистанцируется от Москвы и не будет мешать членству Приштины в ООН, что в соответствии с Уставом ООН эквивалентно официальному признанию. Смена Курти показывает, что Вашингтон выполнил свою часть сделки. Сейчас наступила очередь Белграда".

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Между тем, по мнению доктора политических наук, профессора МГИМО Елены Пономаревой, косовский вопрос - самый чувствительный для Сербии не только в "берлинской триаде" и в отношениях с НАТО, но и в контексте развития стратегического партнерства с Россией, которая выступает за достижение Белградом и Приштиной жизнеспособного и взаимоприемлемого решения по косовскому урегулированию на основе Резолюции 1244 СБ ООН.

"Оптимальным видится сценарий статус-кво в отношении Косово, позволяющий сохранить стабильность в регионе до момента выработки справедливого по отношению к сербам решения, - подчеркивает авторитетный балканист. - Поиск такого выхода предполагает "умение находить компромиссы, но когда они найдены, нужно их соблюдать". Это касается всех участников процесса".

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