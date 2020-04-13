Эксперты: Вашингтон намерен завершить косовское урегулирование в 2020 году

Ключевые британские и американские СМИ, несмотря на то, что внимание общественности в эти дни приковано к развитию борьбы с коронавирусной инфекцией, опубликовали целый ряд аналитических обзоров о перспективах косовского урегулирования. Этот необычный и настораживающий факт был отмечен авторитетным сербским политическим экспертом Драгомиром Анджелковичем.

"Акцент сделан на том, что администрация Дональда Трампа осознала, что до президентских выборов невозможно достичь какого-либо прогресса в решении палестино-израильского конфликта, и намерена энергично разобраться с развязыванием "косовского узла". Цель ее состоит в том, чтобы продемонстрировать свои возможности успешно работать на международной арене", - написал в авторском тексте для сербского издания "Вечерние новости" Анджелкович.

Аналитик при этом обращает внимание на то, что под давлением США одним из потенциальных решений может стать "размена территориями" между Сербией и самопровозглашенным Косово. "При поддержке Белого дома, это могло бы быть реализовано актуальной властью в Белграде вместе с "коллегами" из Приштины, - предупреждает сербский эксперт. - В случае возможного согласия на обмен территориями, Белград вылил бы цистерну масла на этот огонь! Это неприемлемо, и поэтому я надеюсь, что любое упоминание об обмене территориями между Белградом и Приштиной исчезнет из нашего политического и информационного пространства".

Так, и политолог Деян Мирович упоминает о соглашении, которое, согласно западным СМИ, было заключено 1 марта 2020 года в Вашингтоне президентом Сербии Александром Вучичем, косовским лидером Хашимом Тачи и посланником США по вопросу Косово Ричардом Гренелом.

"Согласно соглашению, существование которого Белград не отрицает, Вашингтон сменит так называемого премьер-министра Косово Альбина Курти (фаворита Германии и противника раздела Косово) и поспособствует снятию введенных властями Косово таможенных пошлин на сербские товары, - цитирует слова Мировича агентство Regnum. - В обмен на это Приштина, то есть "президент" Тачи, согласится на минимальную корректировку границы. В свою очередь, Белград неофициально дистанцируется от Москвы и не будет мешать членству Приштины в ООН, что в соответствии с Уставом ООН эквивалентно официальному признанию. Смена Курти показывает, что Вашингтон выполнил свою часть сделки. Сейчас наступила очередь Белграда".

Между тем, по мнению доктора политических наук, профессора МГИМО Елены Пономаревой, косовский вопрос - самый чувствительный для Сербии не только в "берлинской триаде" и в отношениях с НАТО, но и в контексте развития стратегического партнерства с Россией, которая выступает за достижение Белградом и Приштиной жизнеспособного и взаимоприемлемого решения по косовскому урегулированию на основе Резолюции 1244 СБ ООН.

"Оптимальным видится сценарий статус-кво в отношении Косово, позволяющий сохранить стабильность в регионе до момента выработки справедливого по отношению к сербам решения, - подчеркивает авторитетный балканист. - Поиск такого выхода предполагает "умение находить компромиссы, но когда они найдены, нужно их соблюдать". Это касается всех участников процесса".