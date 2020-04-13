Еремеев будет вести на Первом канале программу, созданную на время изоляции

Не так давно СМИ, в том числе и "РГ", сообщали о том, что ведущего Дмитрия Шепелева в ток-шоу Первого канала "На самом деле" сменил Тимур Еремеев. Однако, если вы откроете телепрограмму на этой неделе, то не увидите в ней и самой программы "На самом деле". На период действия режима самоизоляции Первый канал запустил новый проект "У нас все дома", который будет вести Тимур Еремеев.

Премьера спецпроекта состоится уже сегодня, 13 апреля, в 18:40. Задача этой энциклопедии практических советов - поддержать всех, кто находится на карантине или в самоизоляции. Участники шоу - звезды, которые пригласят к себе в гости, покажут, как сами приспособились к нынешним условиям, расскажут, что помогает им сохранять оптимизм и бодрость духа, а также поделятся лайфхаками. Героями первых выпусков станут Анфиса Чехова, Алексей Ягудин, Валентин Юдашкин, Павел Погребняк, Жанна Бадоева и многие другие.

Юдашкин покажет, как самостоятельно изготовить антисептик. Ягудин поделится секретами приучения детей к спорту. Солист группы "Корни" Александр Бердников устроит на кухне домашний ресторан и пригласит вторую половину на романтический ужин. Эксперты программы "На самом деле" Сабина Пантус и Роман Устюжанин, находясь на прямой видеосвязи со звездами из студии, обсудят, правильно ли те ведут себя в период самоизоляции.

На нашем телевидении есть и были программы "Пока все дома", "Когда все дома", "Едим дома". А теперь появилась "У нас все дома".

"Обстоятельства вынуждают нас оставаться дома, но мы не мыслим себя без общения. Артисты, музыканты, спортсмены оказались в тех же условиях, что и все мы. И я хочу, чтобы студия программы стала пространством для единения, коммуникации, обмена опытом. Я хочу, чтобы каждый, кто оказался у экрана, увидел: он не одинок", - признался Еремеев.

"Я сам, как и все, сижу дома, если не считать редких отлучек на съемки. Поставил на паузу антрепризные спектакли в театре и свой канал в YouTube. Зато вместе с дочкой пересматриваю ее любимые мультфильмы и уже выучил имена всех главных героев. Самое большое неудобство, конечно, связано с отсутствием физической активности, но и тут я нашел выход - бегаю по 5-7 км в день на беговой дорожке", - отметил телеведущий.