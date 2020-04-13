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13.04.2020 13:08
Рубрика: Культура

Еремеев будет вести на Первом канале программу, созданную на время изоляции

Текст: Сусанна Альперина
Фото: предоставлено Первым каналом Фото: предоставлено Первым каналом
Фото: предоставлено Первым каналом

Не так давно СМИ, в том числе и "РГ", сообщали о том, что ведущего Дмитрия Шепелева в ток-шоу Первого канала "На самом деле" сменил Тимур Еремеев. Однако, если вы откроете телепрограмму на этой неделе, то не увидите в ней и самой программы "На самом деле". На период действия режима самоизоляции Первый канал запустил новый проект "У нас все дома", который будет вести  Тимур Еремеев.

Фото: Виктор Васенин/ РГ
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 13 по 19 апреля

Премьера спецпроекта состоится уже сегодня, 13 апреля, в 18:40. Задача этой энциклопедии практических советов - поддержать всех, кто находится на карантине или в самоизоляции. Участники шоу - звезды, которые пригласят к себе в гости, покажут, как сами приспособились к нынешним условиям, расскажут, что помогает им сохранять оптимизм и бодрость духа, а также поделятся лайфхаками. Героями первых выпусков станут Анфиса Чехова, Алексей Ягудин, Валентин Юдашкин, Павел Погребняк, Жанна Бадоева и многие другие.

Юдашкин покажет, как самостоятельно изготовить антисептик. Ягудин поделится секретами приучения детей к спорту. Солист группы "Корни" Александр Бердников устроит на кухне домашний ресторан и пригласит вторую половину на романтический ужин. Эксперты программы "На самом деле" Сабина Пантус и Роман Устюжанин, находясь на прямой видеосвязи со звездами из студии, обсудят, правильно ли те ведут себя в период самоизоляции.

На нашем телевидении есть и были программы "Пока все дома", "Когда все дома", "Едим дома". А теперь появилась "У нас все дома".

"Обстоятельства вынуждают нас оставаться дома, но мы не мыслим себя без общения. Артисты, музыканты, спортсмены оказались в тех же условиях, что и все мы. И я хочу, чтобы студия программы стала пространством для единения, коммуникации, обмена опытом. Я хочу, чтобы каждый, кто оказался у экрана, увидел: он не одинок", - признался Еремеев.

Первый канал покажет живые концерты звезд

"Я сам, как и все, сижу дома, если не считать редких отлучек на съемки. Поставил на паузу антрепризные спектакли в театре и свой канал в YouTube. Зато вместе с дочкой пересматриваю ее любимые мультфильмы и уже выучил имена всех главных героев. Самое большое неудобство, конечно, связано с отсутствием физической активности, но и тут я нашел выход - бегаю по 5-7 км в день на беговой дорожке", - отметил телеведущий.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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