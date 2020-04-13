Финалистами литературного конкурса "Класс!" стали 58 подростков

Всероссийский литературный конкурс "Класс!" завершил региональный этап второго сезона и назвал имена трех финалистов от каждого региона-участника. Напомним, что в этом году конкурс проходил в 20 регионах: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Саратов, Пермь, Нижний Новгород, Тульская область, Орел, Рязань, Тюменская область, Тверь, Ростов-на-Дону, Владивосток, Хабаровск, Ставрополь, Майкоп, Волгоград, Республика Коми, Красноярский край, Краснодарский край.

В конкурсе приняли участие более 1000 детей. В одном только Краснодарском крае было более 300 участников.

Самой популярной темой среди финалистов стала "День, когда все изменилось", заданной педагогом Олегом Швецом. Позже он признался, что эту тему предложили ему сами дети, у которых он преподает. Лишь немного ей уступила тема "Ключ потерялся", предложенная председателем жюри конкурса, писателем Майей Кучерской.

Финалистами второго сезона литературного конкурса "Класс" стали 58 мальчишек и девчонок.

"На конкурс поступило много достойных рассказов и не всем было легко выбрать трех победителей. В итоге в финал прошли 58 очень разных рассказов: это и сказки, и детективные истории, и притчи. Авторы этих рассказов то забрасывают читателя в далекое будущее, то заставляют пропутешествовать в космос, порой призывают задуматься о самых, казалось бы, простых вещах, о которых мы позабыли, "выпрыгнув" из детства, а иногда и вовсе обращают в виртуальную веру…" - рассказывает координатор конкурса Анастасия Скорондаева.

Все работы финалистов переданы членам жюри - Майе Кучерской, Дмитрию Быкову, Эдуарду Веркину, Ольге Славниковой, Марине Степновой и Олегу Швецу - которые с нетерпением ждут встречи с ребятами в Москве на всероссийском этапе.

О том, как и когда пройдет финал конкурса, учитывая сложившуюся в мире ситуацию, организаторы сообщат чуть позже. Но в том, что он обязательно состоится в Российской государственной детской библиотеке, не сомневается никто.

Всероссийский литературный конкурс "Класс!" проводится под патронатом Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Министерства просвещения России и Министерства науки и высшего образования России, Российской государственной детской библиотеки. Все подробности на официальном сайте и в социальных сетях.