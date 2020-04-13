ФНС обновила сервис "Прозрачный бизнес"

Федеральная налоговая служба (ФНС) расширила функционал сервиса "Прозрачный бизнес". С его помощью предприниматели могут проверять надежность и добросовестность своих контрагентов.

Расширился состав сведений, которые можно узнать с помощью сервиса. Теперь пользователи могут получить информацию о среднесписочной численности работников организаций, уплаченных налогах, суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам, совершенных налогоплательщиком налоговых правонарушениях, суммах доходов и расходов. В сервисе отражаются сведения не только об организациях, но и об индивидуальных предпринимателях. Также появилась возможность получать сведения о факте представления документов для госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Пользователи могут подписаться на получение такой информации по электронной почте.

Система работает следующим образом: пользователь вводит в поисковой строке название компании или фамилию индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН или ОГРНИП, после чего ему выдается карточка налогоплательщика. Из нее можно узнать: работает ли организация, находится ли в стадии ликвидации или деятельность прекращена. Если какие-то сведения недостоверны, например, об адресе компании, ее владельце или директоре, рядом с ними ставится значок в виде красного треугольника с восклицательным знаком, чтобы пользователь, подавший заявку на проверку контрагента, обратил на это особое внимание. В карточке также содержатся сведения о задолженностях по уплате налогов, которые превышают одну тысячу рублей и направлялись на взыскание судебным приставам.