Спектакль-мистерию "Белый. Петербург" по мотивам романа Андрея Белого, теоретика русского символизма, поставил Геннадий Тростянецкий, обладатель нескольких премий "Золотой софит", ученик Георгия Товстоногова.

Геннадий Тростянецкий: Над романом я думал давно, еще когда возглавлял Театр на Литейном. Инсценировки не было, я начал репетировать прямо с книги. Пригласил Виктора Сухорукова на роль Аблеухова, Александра Лыкова, Ольгу Самошину. Но масштаб идеи превышал наши возможности... Шел разговор и с БДТ - с художественным руководителем Темуром Чхеидзе. Возник интерес у одного крупного кинопродюсера, можно было снять остросюжетный многосерийный фильм. Но в кино случился кризис, и мы остановились. Стало понятно, что этот роман нельзя делать "впрямую", нужен интересный жанровый поворот.

Предложил руководителю питерского Театра музыкальной комедии Юрию Шварцкопфу, который последовательно переносит на сцену крупнейшие мировые мюзиклы, создать музыкальный спектакль. Юрий Шварцкопф мгновенно принял идею, и мы начали формировать творческую группу. Сменилось несколько композиторов и либреттистов. В результате Георгий Фиртич, владевший самыми разными жанрами - джазом, классикой, роком, написал прекрасную музыку к спектаклю.

Судьба пересекла меня с Константином Рубинским. Это автор русского текста к мюзиклу "Чаплин" питерской Музкомедии и либреттист спектакля "Мертвые души" в Свердловской Музкомедии. Он взялся писать стихи и вместе со мной сочинять либретто. А когда возникли стихи и музыка, у меня сложилось впечатление, что достаточно вывести артистов на сцену, спеть эти стихи - и это уже будет сильно, современно, неожиданно, ярко.

Жанр определен как "мистерия". В слове "мистерия" есть фантасмагория, что близко Белому. Для меня это еще и опера-буфф. Из романа взят стержень - террористический акт, который готовит киллер. Далее все сочиняется "по мотивам". Нам интересно, как прошлое отзывается сегодня, как пересекаются эти нити - прошлого, настоящего и будущего в точке, которая называется "петербуржец".

В романе много мистики, поэтому и в его сценической интерпретации все возможно - как, скажем, появление Сталина, Троцкого, Ленина, Инессы Арманд... В постановке участвует большая часть труппы, балет, хор, оркестр. Все работали абсолютно самоотверженно.

Всей нашей творческой группе было интересно перевести многослойный роман в сценический стиль вполне зрелищного, столь же яркого предприятия.

Из отзывов зрителей

Однажды в Трубчевске

Мне фильм понравился неспешным, вполголоса, повествованием. Все спокойно, все детали истории проговорены без надрыва, и не было героев - просто люди, одним повезло не стать игрушкой в руках страстей, другие попались в эту ловушку. Тут все насколько счастливые, настолько и несчастные. Счастливые от того, что не познали настоящего несчастья (не зря тема войны так отчетливо вошла в фильм, она напоминает о подлинных страданиях). А несчастен каждый по-своему, но без истерик и экзальтаций. Очень верю этой истории: спасибо режиссеру и актерам. Все без исключения выбрали очень верный тон.

Инна Алексеевна

"Джейн Эйр"

Номинация "Театральный антракт" - истинное наслаждение. Я счастлива, что могу из далекой Австралии посмотреть лучшие российские спектакли. "Турандот", "Римские каникулы", теперь "Джейн Эйр". Чудесный актерский дуэт - Дарья Январина и Игорь Балалаев. Хореография увлекает, но не отвлекает. Восхитительная работа сценографа, соединение новых технологий с живыми декорациями. Блестящая работа!

Валентина