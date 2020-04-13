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13.04.2020 00:13
Рубрика: Культура

Странные происшествия одного серенького денька

Режиссер Геннадий Тростянецкий представляет мюзикл "Белый. Петербург" по мотивам романа Андрея Белого с музыкой Георгия Фиртича
Текст: Светлана Мазурова
Российская газета - Федеральный выпуск № 79(8133)
Спектакль-мистерию "Белый. Петербург" по мотивам романа Андрея Белого, теоретика русского символизма, поставил Геннадий Тростянецкий, обладатель нескольких премий "Золотой софит", ученик Георгия Товстоногова.
Спектакль "Белый. Петербург" - между мистерией и мюзиклом. Фото: muzcomedy.ru Спектакль "Белый. Петербург" - между мистерией и мюзиклом. Фото: muzcomedy.ru
Спектакль "Белый. Петербург" - между мистерией и мюзиклом. Фото: muzcomedy.ru

Геннадий Тростянецкий: Над романом я думал давно, еще когда возглавлял Театр на Литейном. Инсценировки не было, я начал репетировать прямо с книги. Пригласил Виктора Сухорукова на роль Аблеухова, Александра Лыкова, Ольгу Самошину. Но масштаб идеи превышал наши возможности... Шел разговор и с БДТ - с художественным руководителем Темуром Чхеидзе. Возник интерес у одного крупного кинопродюсера, можно было снять остросюжетный многосерийный фильм. Но в кино случился кризис, и мы остановились. Стало понятно, что этот роман нельзя делать "впрямую", нужен интересный жанровый поворот.
Тростянецкий: Роман Андрея Белого не отпускал меня

Предложил руководителю питерского Театра музыкальной комедии Юрию Шварцкопфу, который последовательно переносит на сцену крупнейшие мировые мюзиклы, создать музыкальный спектакль. Юрий Шварцкопф мгновенно принял идею, и мы начали формировать творческую группу. Сменилось несколько композиторов и либреттистов. В результате Георгий Фиртич, владевший самыми разными жанрами - джазом, классикой, роком, написал прекрасную музыку к спектаклю.

Судьба пересекла меня с Константином Рубинским. Это автор русского текста к мюзиклу "Чаплин" питерской Музкомедии и либреттист спектакля "Мертвые души" в Свердловской Музкомедии. Он взялся писать стихи и вместе со мной сочинять либретто. А когда возникли стихи и музыка, у меня сложилось впечатление, что достаточно вывести артистов на сцену, спеть эти стихи - и это уже будет сильно, современно, неожиданно, ярко.

Жанр определен как "мистерия". В слове "мистерия" есть фантасмагория, что близко Белому. Для меня это еще и опера-буфф. Из романа взят стержень - террористический акт, который готовит киллер. Далее все сочиняется "по мотивам". Нам интересно, как прошлое отзывается сегодня, как пересекаются эти нити - прошлого, настоящего и будущего в точке, которая называется "петербуржец".

Фото: Предоставлено Театром "Московская оперетта"
Мюзикл "Джейн Эйр": Роман перевели на язык роскошного музыкального шоу

В романе много мистики, поэтому и в его сценической интерпретации все возможно - как, скажем, появление Сталина, Троцкого, Ленина, Инессы Арманд... В постановке участвует большая часть труппы, балет, хор, оркестр. Все работали абсолютно самоотверженно.

Всей нашей творческой группе было интересно перевести многослойный роман в сценический стиль вполне зрелищного, столь же яркого предприятия.

Из отзывов зрителей

Однажды в Трубчевске

Мне фильм понравился неспешным, вполголоса, повествованием. Все спокойно, все детали истории проговорены без надрыва, и не было героев - просто люди, одним повезло не стать игрушкой в руках страстей, другие попались в эту ловушку. Тут все насколько счастливые, настолько и несчастные. Счастливые от того, что не познали настоящего несчастья (не зря тема войны так отчетливо вошла в фильм, она напоминает о подлинных страданиях). А несчастен каждый по-своему, но без истерик и экзальтаций. Очень верю этой истории: спасибо режиссеру и актерам. Все без исключения выбрали очень верный тон.

Инна Алексеевна

"Джейн Эйр"

Номинация "Театральный антракт" - истинное наслаждение. Я счастлива, что могу из далекой Австралии посмотреть лучшие российские спектакли. "Турандот", "Римские каникулы", теперь "Джейн Эйр". Чудесный актерский дуэт - Дарья Январина и Игорь Балалаев. Хореография увлекает, но не отвлекает. Восхитительная работа сценографа, соединение новых технологий с живыми декорациями. Блестящая работа!

Валентина

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