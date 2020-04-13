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13.04.2020 18:03
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Геном коронавируса не раскрывает источник эпидемии

Известное научное издание "Вестник Национальной академии наук США" опубликовало статью "Филогенетический анализ системы генома вируса SARS-CoV-2", соавторами которой являются исследовательские группы из Германии и Великобритании. Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", китайский телеканал CGTN представил видео-интервью с ведущим автором анализа, доктором наук Кембриджского университета Питером Фостером.
Фото: BSIP/UIG Via Getty Images Фото: BSIP/UIG Via Getty Images
Фото: BSIP/UIG Via Getty Images

По словам Фостера, цель исследования заключалась в определении "типа первичного вируса". В связи с быстрой мутацией традиционные методы бессильны в четком понимании развития "цепочки мутаций" вируса COVID-19. В результате ученые применили метод "математического системного алгоритма", который используется, главным образом, для анализа ДНК при составлении карты миграции групп доисторических людей. Согласно итогам анализа, 160 образцов нового коронавируса (SARS-Cov-2), собранных в разных уголках мира в период с 24 декабря 2019 года по 4 марта 2020 года, были обнаружены три главных его модификации, которые были условно названы типами A, B и C в соответствии с разницей в трансформации цепочки аминокислот РНК.

Итоги исследования показали большую разницу трех типов вируса, географически расположенных в разных регионах мира. Типы A и C чаще всех встречаются в Европе и Америке, а тип B - распространен в странах Восточной Азии.

По сообщению Фостера, в пик распространения эпидемии в китайском Ухане был обнаружен коронавирус типа B, который ошибочно приняли за исходный вирус, хотя это не так, - в Ухане случаев инфекции исходного первоначального типа А было зафиксировано мало, там был зафиксирован тип В. Однако в дальнейшем тип В мутировал в тип С.

Результаты исследования показали, что около половины случаев инфекции вируса типа А находятся не в Восточной Азии, а в США и Австралии, между тем, две трети случаев в США относятся к типу А. Кроме того, несмотря на то, что вирус типа А ранее всего был обнаружен в Ухане, но там было очень мало случаев заражения этим типом вируса. Некоторые американцы, некогда проживавшие в Ухане, по итогам исследований, были носителями вируса типа А.

Коронавирус в Европе - это вирус типа С, который также был обнаружен в США и Бразилии, но не был обнаружен в Китае. Однако этот тип был зафиксирован в Особом административном районе КНР Сянган, на Тайване Китая, а также в Сингапуре и Республике Корея.

Итоги исследования, по словам Фостера, показывают, что первый случай пневмонии вызванной коронавирусом нового типа, мог появиться из-за контактов с летучими мышами, это могло произойти в период с 13 сентября по 7 декабря 2019 года. Поэтому геном коронавируса, полученный в Ухане 24 декабря 2019 года, не дает информацию об исходном вирусе и источнике эпидемии.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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