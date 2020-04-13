Голикова: Цифры о заболевших коронавирусом не должны пугать

Число заболевших коронавирусом в России не должно пугать, так как это не экспоненциальный рост, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия 24".

Она отметила, что число заболевших новым коронавирусом в России увеличивается на 17-18% в день.

При этом важно следить за теми, кто попадает в реанимацию и кого подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких. Необходимо приложить все усилия, чтобы обеспечить работу врачей, отметила Голикова.

По словам вице-премьера, ситуация сложилась непростая. Выйти из нее до наступления майских праздников точно не получится, отметила Татьяна Голикова. Но срок преодоления трудностей зависит от каждого россиянина. Главное, ответственно соблюдать все требования, то есть оставаться дома, несмотря на хорошую погоду, подчеркнула вице-премьер.

По данным на 13 апреля, в мире новым коронавирусом заразились около 1,7 млн человек, скончались более 100 тысяч пациентов. В России, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зафиксировано 15,8 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них 130 случаев закончились летальным исходом. Выздоровел 1291 пациент.