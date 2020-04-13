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13.04.2020 13:25
Рубрика: Общество

Голикова: Тестировать на иммунитет к COVID-19 могут начать на этой неделе

Текст: Евгений Гайва
Тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу может начаться на текущей неделе, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия-24".
Фото: AP Photo/Paul Sancya Фото: AP Photo/Paul Sancya
Фото: AP Photo/Paul Sancya

По ее словам, будет использоваться тест-система для выявления иммунитета к COVID-19, которая поможет определить, сформировался ли он в популяции за два месяца развития заболевания в России.

Фото: Jane Barlow/WPA Pool/Getty Images
Голикова: Панацеи от коронавируса нет

Она также отметила что к 14-16 апреля станет понятно, остановился ли в стране рост числа инфицированных. К этому времени пройдет первый 14-дневный период самоизоляции. Голикова заявила, что ей хотелось бы стабилизировать рост числа заболевших, однако пока их количество ежедневно увеличивается.

Режим самоизоляции к настоящему времени введен во всех регионах России. Закрыты магазины, кроме продуктовых и некоторых других. Также не работают общественные, развлекательные учреждения, фитнес-центры, парки.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 1,7 миллиона человек, умерли более ста тысяч. В России, по информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 15 770 случаев заражения COVID-19 в 82 регионах. Выздоровел 1291 пациент, 130 человек скончалось.

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