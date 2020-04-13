Граждане потеряли 2 млрд руб. на досрочных переводах накоплений в НПФ

На досрочных переводах пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) граждане потеряли в 2019 году 2 млрд рублей инвестиционных доходов, следует из сообщения ПФР об итогах переходной кампании.

Она оказалась самой "чистой" за все время действия нормы о потере инвестиционного дохода по накоплениям при их переводах из фонда в фонд чаще, чем раз в пять лет. В 2019 году заработали новые правила, когда граждане получали предупреждение о потере дохода при попытке досрочного перехода, а подача заявления о переходе была возможна только через портал госуслуг (с подтвержденной учетной записью и квалифицированной электронной подписью) или отделения ПФР и только до 30 ноября. В течение декабря действует период охлаждения - граждане могут одуматься и отозвать заявление. Пенсионный фонд за год направил 3,7 млн уведомлений о потерях и принял 10,8 тыс. уведомлений об отмене перехода. В результате граждане подали почти в шесть раз меньше заявлений о переводе средств (345 тыс.), чем в 2018 году.

ПФР удовлетворил 423 тысячи заявлений, или 80% от принятых, среди которых были также поданные еще в 2015 году 195,4 тысячи заявлений о срочном (по истечении пяти лет) переходе.

Доля досрочных переходов по итогам прошлого года сократилась с 95,8% в 2018 году до 60,5% в 2019 году, а потери граждан из-за досрочного перевода накоплений стали наименьшими по сравнению с кампаниями предыдущих лет, отмечает Пенсионный фонд. За предшествующие пять лет граждане потеряли на досрочных переходах свыше 100 млрд рублей.

По итогам 2019 года ПФР передал в НПФ накопления на сумму 12,2 млрд рублей и 0,3 млрд рублей направил в управляющие компании.

Второй особенностью кампании стала высокая доля граждан, вернувшихся из НПФ в ПФР. По сравнению с 2018 годом она выросла более чем в пять раз - с 4,6% до 24,3%, или до 104,9 тыс. человек. Но в абсолютном выражении рост числа возвратов был более умеренным, в последние годы этот показатель держался в районе 70-80 тысяч.

Больше всего участников переходной кампании (187,3 тыс. человек, или 43,3%), как и в прошлом году, перешли из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, 138,8 тыс. человек (32,1%) перевели накопления из Пенсионного фонда России в НПФ.