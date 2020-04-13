Япония: Парижское соглашение может умереть из-за коронавируса

Парижское соглашение по климату может прекратить существование, если в ходе экономического восстановления мира после коронавируса борьба с глобальным потеплением отойдет на второй план, заявил 13 апреля министр окружающей среды Японии Синдзиро Коидзуми, сообщает Reuter's.

"Если мы станем отдавать приоритет только восстановлению экономики, игнорируя окружающую среду, это может означать гибель Парижского соглашения", - отметил министр.

По его словам, "никто не сомневается, что экономика важна, но надо не забывать об окружающей среде".

Климатическая конференция COP26, ранее запланированная на ноябрь этого года в Глазго, будет перенесена на следующий год из-за пандемии коронавируса. По словам Коидзуми, Япония рассчитывает за это время подготовить более амбициозные цели и проработать пути их достижения, чем нынешний план сократить выбросы парниковых газов на 26 процентов от текущего уровня к марту 2031 года.