Из Диснейленда во Флориде будут уволены все 43 тысячи сотрудников

Из знаменитого на весь мир тематического парка Диснейленд во Флориде могут быть уволены все 43 тысячи сотрудников, сообщает The New York Times. На минувшей неделе руководство управляющей парком компании Walt Disney World сообщило о том, что планирует прекратить выплату заработной платы 43 тысячам сотрудников 19 апреля, позволив им сохранять свои медицинские, стоматологические и страховые выплаты, предположительно, на период до конца этого года. В середине марта закрылись тематические диснеевские парки по всему миру, в том числе Disney World во Флориде, Disneyland Resort в Калифорнии и во Франции.

Отпуск сотрудников, который должен начаться 19 апреля, был частью соглашения между Disney World и коалицией, состоящей из шести профсоюзов, представляющих интересы всех сотрудников тематического парка во Флориде. Однако в воскресенье корпорация приняла решение об увольнении десятков тысяч своих работников. "Это решение не нравится профсоюзу, - заявил Эрик Клинтон, глава коалиции профсоюзов в своем сообщении в Facebook. - Тем не менее, это право компании уволить сотрудников в этой ситуации".

При этом только около 200 человек останутся на работе, чтобы поддерживать "основные обязанности" во время закрытия парка. Им будут предложены должности в зависимости от стажа работы. Решение об увольнении сотрудников, отмечают эксперты, фактически означает то, что полюбившийся миллионам американцев и иностранных туристов Диснейленд на юге США будет закрыт на неопределенный срок. Руководство корпорации дало понять, что абсолютно не представляет того, когда может открыться парк развлечений во Флориде. Всего в Disney World в США трудится около 77 тысяч человек, по этому показателю занятых работников корпорация занимает одно из первых мест в Америке.

Тем временем водный парк развлечений Sea World Orlando, а также родственные ему парки по всей стране, которые закрылись в марте из-за коронавируса, заявили об увольнении 90 процентов своих сотрудников.