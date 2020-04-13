Более 45 миллиардов рублей направлены на дополнительные выплаты врачам и медицинским работникам, помогающим пациентам с коронавирусной инфекцией и лицам из групп риска.

Первостепенной задачей правительства сейчас премьер-министр Михаил Мишустин определяет борьбу с распространением коронавируса, и очередная рабочая нерабочая неделя кабмина 13 апреля началась с оценки оперативной обстановки и выпуска новых документов в помощь экономике и населению.

Страна делает все возможное, чтобы сдержать распространение вируса, подчеркнул председатель правительства на президиуме координационного совета по борьбе с заболеванием. "Большой вклад вносят и граждане, которые соблюдают режим самоизоляции и все предписания органов власти, а значит - ответственно относятся к своему здоровью и здоровью окружающих. По-другому быть не должно", - считает Мишустин.

Особо отмечена работа медиков, в круглосуточном режиме борющихся за здоровье и жизни людей, и волонтеров, помогающим тем, кто не в состоянии позаботиться о себе самостоятельно. Врачам, находящимся в непосредственном контакте с инфицированными COVID-19, по поручению президента правительство подготовило средства на доплаты. Из своего резервного фонда кабмин выделил и распределил между регионами, министерствами и ведомствами более 45 миллиардов рублей. "Эти выплаты получат и те медики, которые работают в учреждениях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, включая силовые, правоохранительные структуры", - подчеркнул премьер-министр на оперативном совещании со своими заместителями.

Доплаты медработникам президент распорядился выплачивать в апреле-июне. Для врачей он установил их размер в 80 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу - 50 тысяч, младшему - 25 тысяч, врачам "скорой помощи" - 50 тысяч, фельдшерам, медсестрам и водителям карет "скорой" - 25 тысяч рублей.

Отдельное внимание во всех регионах уделяется подготовке коек для размещения возможных пациентов с коронавирусом. Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче субъектам Федерации коечного фонда федеральных клиник, которое определяет, какие медицинские организации будут помогать заболевшим. Кроме того, из резервного фонда правительство выделило около 640 миллионов рублей на оснащение перепрофилированных мест в медицинских организациях в моногородах и закрытых административно-территориальных образованиях. Планируется развернуть более 630 коек.

Такое внимание к главной проблеме ни в коем случае не скажется на лечении других больных, заверил премьер. "Люди, которые страдают онкологией, сердечно-сосудистыми и другими хроническими болезнями, должны по-прежнему получать квалифицированное лечение. Они будут перенаправлены в другие больницы, клиники по профилю своего заболевания", - пообещал он.

Правительство даст малым и средним предприятиям из отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, рассрочку на отсроченные налоговые платежи

Отдельный блок принимаемых мер направлен на то, чтобы экономика и бизнес смогли выйти из кризисной ситуации с минимальными потерями. Правительство даст малым и средним предприятиям из отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, рассрочку на отсроченные налоговые платежи, сообщил Мишустин о подготовленном документе. "Им не нужно будет все гасить за один день сразу, как закончится полугодовая отсрочка. Можно будет платить равными долями в течение года после ее завершения, то есть в некоторых случаях практически до конца 2021 года", - пояснил он. Также решено распространить отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на МСП, а не только микропредприятия.

На этой неделе кабинет министров намерен представить президенту готовые предложения по дополнительным мерам поддержки граждан и бизнеса.