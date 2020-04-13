Кабмин выделил более 45 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам

Правительство выделяет из своего резервного фонда более 45 миллиардов рублей на стимулирующие выплаты врачам и медицинскому персоналу, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией.

"Эти выплаты получат и те медики, которые работают в учреждениях подведомственных федеральным органам исполнительной власти, включая силовые, правоохранительные структуры", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Дополнительные средства медработникам президент распорядился выплачивать в апреле-июне. Для врачей он установил размер выплаты в 80 тысяч рублей, среднему медицинскому персоналу - 50 тысяч, младшему - 25 тысяч, врачам скорой помощи - 50 тысяч, фельдшерам, медсестрам и водителям карет скорой - 25 тысяч рублей.