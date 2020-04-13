Как Александр Робак и Анна Михалкова работают "на удаленке"

Пока одни актеры переживают из-за отсутствия работы в реальности, другие переходят работать "на удаленку". Именно так случилось с Александром Робаком, Анной Михалковой, Борисом Дергачевым, Анной Котовой-Дерябиной, Олесей Железняк, Юлией Александровой, Гошей Куценко и Михаилом Кремером. Все они снялись в screenlife-ситкоме "СидЯдома" у продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова. Проект появится на видеосервисе PREMIER уже завтра и будет выходить раз в неделю.

Робак играет Геннадия Борисовича - владельца сети хозяйственных магазинов в Подольске, который пытается спасти свой бизнес в эпоху пандемии.

Параллельно с этим жена Геннадия Борисовича (Юлия Александрова) не может или не хочет уезжать с Бали и возвращаться домой. Бывшая жена в исполнении Анны Михалковой времени зря на карантине не теряет - собирается замуж во второй раз.

Секретарша Юлечка (Анна Котова-Дерябина) собирается на маникюр. Она очень расстроена тем, что ее тайный ухажер (Борис Дергачев) самоизолировался с семьей, хотя давно обещал развестись. К видеозвонку с коллегами он подключается сидя в шкафу, потому что это единственное место в доме, где он может укрыться от жены и детей.

Холостой и пьющий бывший полковник ФСО, по совместительству начальник службы безопасности и логист Серёга Дергач (герой Гоши Куценко) окопался на даче с запасом алкоголя и поставляет противоречивые данные от своих сомнительных информаторов, чем наводит страх на коллег.

Героиня Олеси Железняк - на грани нервного срыва. Идеальная мать - по ночам она прислушивается, как дышат все члены ее семьи, а днем следит за удаленным обучением детей и температурой коллег.

Авторы сценария - Ольга Френкель и Мария Миронова. Режиссер - Ольга Френкель. Проект хорош тем, что в нем многие из россиян узнают себя и своих знакомых, и продолжение этого ситкома каждый видит на экранах своих компьютеров практически каждый день. Самый забавный момент в первом выпуске - почти все герои пытаются одолжить друг у друга деньги или же поддержать материально других. Весьма жизненно.