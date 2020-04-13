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13.04.2020 17:47
Рубрика: Экономика

Кто, с кем и когда

Как будет работать система слежения за контактами зараженных
Текст: Иван Черноусов
Apple и Google анонсировали систему мониторинга распространения COVID-19, которая позволит мобильным устройствам обмениваться данными через Bluetooth и делиться ими с организациями здравоохранения.
Чессингтон. Фото: REUTERS/Peter Nicholls Чессингтон. Фото: REUTERS/Peter Nicholls
Чессингтон. Фото: REUTERS/Peter Nicholls

Работать эта система должна примерно так. Допустим, пользователи А. и Б. встретились впервые и провели друг с другом 10 минут. Их смартфоны идентифицировали друг друга через Bluetooth. Затем Б. сдал положительный тест на коронавирус - организация здравоохранения передает информацию об этом в Apple и Google и через несколько дней получает данные о том, с кем контактировал Б. Одновременно пользователь А. узнает, что он контактировал с зараженным.

Предполагается, что на первом этапе, который завершится в мае, компании создадут программный интерфейс, обеспечивающий взаимодействие между устройствами, которые работают на платформах iOS и Android. Это позволит пользователям устанавливать официальные приложения систем здравоохранения. После чего компании запустят встроенное в смартфон решение на основе Bluetooth, которое обеспечит взаимодействие между девайсами. Создание такой системы займет несколько месяцев.

Фото: iStock
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Трекинг-система - это, скорее, PR-ответ на пандемию, считает Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. Люди готовы поступиться приватностью ради собственной безопасности, но такая система не позволит массово и качественно отслеживать людей с проблемами со здоровьем, полагает он.

Руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц уверен, что внедрить такую систему мониторинга в Европе вполне реально, даже несмотря на возможные проблемы с законодательством. "Любопытно, что в Apple хотят обойти деликатный момент с приватностью за счет ограничений самой технологии Bluetooth, из-за которых ложных срабатываний должен быть минимум. Так, приложение предупредит пользователя, если зараженный едет с ним в автобусе, но промолчит, если он пройдет мимо по улице, - говорит Лифшиц. - Раскрытие приватности чаще всего носит коллатеральный характер, за счет побочного действия технологии, вот таким способом через морально устаревший Bluetooth корпорация хочет избежать нарушения прав на частную жизнь. В России же это решение просто неактуально, у нас используется один из самых современных в мире комплексов отслеживания".

Благодаря такой "слежке" медики получат исчерпывающие данные, с кем контактировал зараженный

Руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин сомневается, что после окончания пандемии компании удалят все элементы слежки. "Такая информация, да еще и с медицинской детализацией - это настоящая находка для рекламных возможностей и других адресных услуг или продаж, - считает он. - Поэтому очевидно, что корпорации очень заинтересованы в этом и будут всячески лоббировать добавление новых инструментов масштабного сбора дополнительной информации о пользователях".

По мнению Виталия Дубинина, генерального директора компании ID EAST, устройства будут обмениваться анонимными криптографическими ключами через протокол ближнего радиуса действия Bluetooth Low Energy (BLE). Приложение не собирает GPS-данные, и нельзя сказать, где именно находился зараженный. "Главная цель системы - информировать всех, кто контактировал с человеком, зараженным COVID-19".

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