Как хоронят жертв коронавируса на Апеннинах

Коронавирус на Апеннинах бьет по больным дважды: сначала инфицированные гибнут в изоляции, вдали от любимых и близких, а затем отправляются в последний путь в сопровождении чужих людей.

На фоне распространения пандемии на территории Италии стали все чаще прибегать к онлайн-похоронам. Число погибших от коронавируса в Италии стремительно приближается к 20 тысячам человек. Многие из них покидают этот мир в изолированных больничных боксах, куда запрещен вход родным из-за повышенной угрозы заражения. Максимум, чем могут помочь в столь деликатной ситуации медики, так это только связать находящегося на грани жизни и смерти больного с родственниками по скайпу. Как это не прискорбно, но зачастую именно во время таких видеозвонков близкие люди имеют возможность в последний раз лично попрощаться друг с другом.

Согласно правительственному декрету, на территории Италии проводятся короткие похороны, без традиционных процессий от места жительства к кладбищу. С недавних пор на Апеннинах похороны все чаще проходят в присутствии только священника и сотрудника похоронного бюро. На долю последнего выпала незавидная миссия - он должен выбрать гроб, предварительно согласовав его конфигурацию с семьей умершего по мессенджеру, облачившись в защитный костюм, самостоятельно забрать тело из больницы или из дома, затем отвезти его в церковь для быстрого отпевания в пустом храме, а потом похоронить либо кремировать.

С точки зрения логистики, итальянский похоронный сектор переживает колоссальную нагрузку - из-за большого числа смертей образовалась очередь на погребение и кремацию. Достаточно вспомнить ужасающие кадры из Бергамо, на которых возле церкви видны выстроенные в ряд гробы с умершими. В этом городе за несколько недель фактически умерло целое поколение. Поскольку ни местные кладбища, ни крематории не справлялись с количеством погибших, их пришлось вывозить при помощи военных в соседние провинции. Похожая обстановка складывается в соседней Эмилии-Романье. Ситуация усугубляется и тем, что по стране многие похоронные бюро тоже находятся на карантине, а у тех, кто пока еще работает, почти не осталось средств для антивирусной защиты.

Покойных запрещено переодевать в свою одежду, их всех хоронят в медицинских робах. Усопших также нельзя причесывать и наносить им посмертный макияж. Поскольку гробовщики сами нередко подхватывают коронавирус от умерших соотечественников, инфицированных хоронят в закрытых цинковых гробах. Для того, чтобы хотя бы немного облегчить страдания близких усопшего, не имеющих возможности лично присутствовать на церемонии прощания, сотрудники бюро ритуальных услуг, вооружившись смартфоном, во время отпевания и погребения выходят в прямой эфир на странице агентства в соцсети или на странице церковного прихода. Во время онлайн трансляции, любой желающий может написать добрые слова об умершем и выразить соболезнования его родным. Важно отметить, что появление дополнительной опции в виде видеосъемки никак не отразилось на стоимости похорон. Как удалось выяснить "РГ", общий прайс в период пандемии не претерпел изменений - похороны в Италии в среднем как стоили, так и стоят от 1700 до 3400 евро.