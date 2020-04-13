Ранее об активном использовании злоумышленниками пандемии предупредил Банк России: они обзванивают граждан и рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты, обещая отсрочки по кредитам, компенсации, пособия, возврат денег за авиабилеты и так далее, но в итоге все сводится к тому, что человек должен под тем или иным предлогом сообщить данные своей карты, пароль из СМС либо самостоятельно перевести деньги на некий счет.

Кузнецов рассказал, что уже каждая четвертая фишинговая рассылка прикрывается коронавирусом при общем росте числа мошеннических рассылок на треть. Как сообщала Group-IB, почти 65% перехваченных вредоносных рассылок, паразитирующих на теме коронавируса, несли "на борту" программы-шпионы (spyware).

Распространена также продажа фальшивых лекарств, масок, сбор средств якобы на различные благотворительные цели и фейковые приглашения пройти осмотр в ближайшей поликлинике, рассказал Кузнецов. В последние дни мошенники по телефону сообщают жертвам, что те якобы контактировали с зараженным и для проведения анализа им необходимо перевести пять тысяч рублей. Злоумышленники также пытаются заработать на массовом переходе на удаленную работу: по данным Сбербанка, c начала пандемии зарегистрировано 1,7 тысячи новых доменов, содержащих название сервиса видеосвязи Zoom.