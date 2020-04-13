Как получить пропуск по SMS

Чтобы получить пропуск по номеру 7377, нужно отправить сообщение по шаблону. Это будет набор букв и цифр. По ним машина поймет, куда и по каким документам вам нужно ехать. Сначала приведем шаблоны, а потом расшифруем код. Есть три варианта пропусков - для поездок на работу, по личным делам (скажем, на дачу) и для визита в медучреждение.

Самый простой способ получить код - зайти в личный кабинет на портале mos.ru. Дело на 30 секунд. Фото: Александр Корольков/ РГ

1. Если вы хотите получить пропуск работника, то отправьте сообщение по шаблону: Пропуск*1*1*(серия паспорта)1234*(номер паспорта)123456*(номер машины)Р043МП177*(номер карты "Тройка"123456*(номер карты "Стрелка")*7891011*(ИНН организации)333333333*(название организации)ООО "Ромашка".

2. Если вы собираетесь в поликлинику или больницу, текст должен быть такой: Пропуск*2*1*(серия паспорта)1234*(номер паспорта)123456*(дата рождения через точку)15.04.1981*(номер машины)Р999УС64*(номер карты "Тройка")8585858585*(номер карты "Стрелка")777777*(краткое название клиники)ГКБ Боткина.

3. Если собираетесь ехать по личным делам, текст такой: Пропуск*3*1*(серия паспорта)1234*(номер паспорта)123456*(номер паспорта)747474*(номер машины)Я999МО777*(номер карты "Тройка")5757575*(номер карты "Стрелка")8989898*(цель поездки, максимум 20 знаков)дача*(адрес)Пушкино, Маяковского, 10.

Обратите внимание:

А) Все буквы пишутся только в русской раскладке.

Б) Если для поездки вам не нужна "Тройка", "Стрелка" или машина, то вместо их номеров ставьте лишнюю звездочку.

Три примера из жизни человека 01.01.2001 г.р. с автомобилем под номером С100СС64, "Тройкой" под номером 7788 и "Стрелкой" под номером 6565. Паспорт: серия 0202, номер 090909.

- Он едет на работу в АО "Заря" с ИНН 000001 на автомобиле, карты ему не нужны. Сообщение должно выглядеть так: Пропуск*1*1*0202*090909*С100СС64**(ставим звездочку вместо "Тройки)*(звездочку вместо "Стрелки")000001*АО"Заря"

- Он едет в поликлинику на автобусе, ему не нужна машина и "Стрелка". Сообщение такое: Пропуск*2*0202*090909*01.01.2001**(звездочка вместо автономера)7788**(звездочка вместо "Стрелки")поликлиника1

- Он едет на дачу на электричке, машина и "Тройка" не нужна. Сообщение такое: Пропуск*3*1*0202*090909**(звездочка вместо машины)*(звездочка вместо "Тройки")6565*дача*Пригорок Пушкино, 7

Часть данных в SMS индивидуальна. А первые символы - слово "Пропуск" со звездочками? Это коды ваших целей: 1 - Работа, 2 - Поликлиника, 3 - Личные дела. Цифры после второй звездочки - код документа: 1 - Паспорт РФ, 2 - Иностранный паспорт, 3 - Иное удостоверение.