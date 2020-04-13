Какие призы ждут дипломантов студенческой олимпиады "Я - профессионал"

Приемная кампания в вузах сдвинулась на несколько недель. Но победители студенческой олимпиады "Я - профессионал" могут не волноваться - их ждут льготы на поступление в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов РФ. Олимпиада проводится в рамках президентской платформы "Россия - страна возможностей" при поддержке Минобрнауки. О том, что ждет победителей, рассказала руководитель олимпиады проректор ВШЭ Валерия Касамара.

Лучшие участники олимпиады - кто они? Будущие сотрудники топовых компаний?

Валерия Касамара: Этой весной дипломантами "Я - профи" стали 3758 студентов из 335 вузов. Это совершенно разные ребята: кто-то будущий филолог, кто-то - инженер, а кто-то - врач. Обычно это студенты, которые еще в школе определились с будущей профессией. Они горят своим делом и не ограничиваются университетской программой. Часто создают кружки по интересам внутри вуза вместе с такими же активными ребятами. Для них профессиональное развитие, образование и работа - составляющие повседневной жизни.

Всероссийская олимпиада школьников дает льготы при поступлении в вуз. А что получают победители студенческой олимпиады?

Валерия Касамара: У нас, как и в ВсОШ, есть дипломанты разного уровня - призеры, победители и медалисты. Все они получают льготы при поступлении на следующую ступень обучения, например в магистратуру или аспирантуру. Этим наш проект похож на школьную олимпиаду. Кроме того, золотые, серебряные и бронзовые медалисты получат премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Это специальный бонус для ребят, которые вошли в тройку лучших по стране.

Но наше ключевое отличие от других студенческих соревнований - ориентированность на практику. Дипломанты "Я - профи" смогут попасть в крупную профильную компанию на стажировку. Для многих студентов она становится первым опытом работы по специальности.

Призы и есть главный мотиватор?

Валерия Касамара: Многие участники говорят так: в первую очередь в "Я - профессионале" привлекает дух соревнования, возможность проверить себя. Именно такая Зарина Бикмуллина, студентка МГУ. Она учится на эколога и пробует свои силы в олимпиаде третий год подряд. Каждый раз ей удается стать медалисткой: в первом сезоне она получила золото, во втором - серебро. Но второе место Зарина посчитала поражением, поэтому снова зарегистрировалась на "Я - профи" и снова смогла завоевать золотую медаль.

Но есть и другая мотивация. Я бы назвала ее профориентационной. В этом году участники "Я - профи" могли выбрать 68 конкурсных направлений. Иногда студенты регистрировались сразу на несколько и внезапно становились дипломантами не по своей специальности. Например, магистрант МИФИ Денис Рязанов стал победителем не только по профильному управлению в технических системах, но и по туризму. Туризм Денис выбрал из-за интереса к географии и путешествиям и теперь не исключает возможности поработать в этой сфере.

Следите за карьерой победителей?

Валерия Касамара: Есть чем похвастаться: многие из них сегодня работают в Сбербанке, Банке ВТБ, Лукойле, Росатоме, министерстве энергетики и других организациях, которые у всех на слуху. И все потому, что в свое время эти ребята успешно прошли олимпиадную стажировку и доказали работодателю, что могут стать ценными сотрудниками.

У дипломантов 2020 года возможностей для развития карьеры ничуть не меньше, ведь с нами сотрудничают уже более 300 российских компаний.

Повлияла ли пандемия коронавируса на график стажировок олимпиадников?

Фото: Пресс-служба Олимпиады "Я - профессионал"

Валерия Касамара: Да, к сожалению, наши планы несколько изменились из-за текущей эпидемиологической ситуации. Период стажировок мы перенесем на более спокойное и безопасное для здоровья время. Но могу сказать, что даже в режиме самоизоляции мы продолжаем работать с дипломантами. Специально для них сотрудники HR-отдела олимпиады разработали и уже запустили новый формат - карьерные онлайн-консультации. На консультации HR-менеджер помогает студенту подобрать интересную стажировку, улучшить свое резюме и подготовиться к собеседованию с рекрутером компании.

Такие советы пользуются спросом?

Валерия Касамара: Вы знаете, да. И мы внедрили их не просто так. Практика показывает, что большинство дипломантов впервые сталкиваются с работой по специальности на олимпиадной стажировке. И работодатель требует от них владения навыками, которым не учат в университете. Это так называемые soft skills - мягкие навыки, не связанные с конкретной профессией, но важные для эффективной работы. Например, работа в команде, тайм-менеджмент, умение презентовать себя и результаты своей деятельности. Вот это все, к сожалению, у студентов часто неразвито. Они умеют выполнять сложные задачи и расчеты, а понятно и убедительно рассказать о них коллегам - нет. То же самое касается поведения на собеседовании, корректных ответов на вопросы рекрутера, последовательного и содержательного резюме.

Поэтому в прошлом сезоне мы пригласили HR-специалистов "Яндекса", Danone, Mail.ru Group, ТМК и других компаний провести серию вебинаров для наших участников. В этот раз сделали индивидуальные консультации для дипломантов.

После стажировок начнется четвертый сезон проекта. Какие на него планы?

Валерия Касамара: Планов много, но пока мы сконцентрированы на сборе обратной связи от участников. К примеру, в этом сезоне мы учли запрос студентов и увеличили количество дисциплин с 54 до 68. Появились в том числе туризм, востоковедение, медико-профилактическое дело, аграрные науки. В четвертом сезоне мы также проведем ревизию направлений. Будем подключать к олимпиаде новые компании, о стажировке в которых студенты действительно мечтают.

Но есть и совершенно новая амбициозная задача - планируем создать рейтинг вузов по каждой дисциплине и разбить их по регионам. Наглядный пример: старшеклассник выбирает, в какой вуз Новосибирской области поступить, чтобы учиться на журналиста. Он сможет зайти на сайт олимпиады, посмотреть статистику вузов по числу дипломантов-журналистов и выбрать тот университет, где студенты показывают самые высокие результаты.