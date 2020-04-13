Каждый шестой заболевший коронавирусом в Киргизии уже выздоровел

Каждый шестой заразившийся коронавирусной инфекцией в Киргизии уже поправился. Такие данные приводит минздрав республики. По словам замминистра здравоохранения Нурболота Усенбаева, только в течение последних суток из больниц выписали 13 пациентов, сумевших излечиться от COVID-19.

"Всего по стране выписаны уже 67 выздоровевших от COVID-19 пациентов", - заявил он.

В то же время в Киргизии продолжает расти и количество выявленных зараженных. Всего на данный момент в республике зафиксировали 419 случаев опасной инфекции. Каждый третий заболевший (156 случаев) не достиг 35 лет, а 39 из них - дети в возрасте до 15 лет. Еще в 157 случаях коронавирусом оказались заражены люди среднего возраста - от 35 до 55 лет.

Выросло и количество зараженных медиков. Их сегодня в Киргизии насчитывается 79, трое из них в тяжелом состоянии. Вице-спикер парламента республики Аида Касымалиева утверждает, что многие из заболевших медиков заразились опасной инфекцией, исполняя профессиональные обязанности, поскольку в первые дни после обнаружения COVID-19 в клиниках и больницах не хватало необходимых средств защиты.

Несмотря на принимаемые властями меры, введенный режим чрезвычайного положения и комендантский час в крупных городах и ряде населенных пунктов, опасной инфекцией заразились в том числе и высокопоставленные чиновники в Бишкеке. В частности, заболевание выявили у сотрудницы Республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в состав которого включены представители правительства.

По словам Усенбаева, инфицированной является работница системы здравоохранения. Каким образом и где она заразилась, выясняется. Ответы на эти вопросы должно дать начатое расследование.

"Сейчас она получает соответствующее лечение, - заявил замглавы минздрава Киргизии. - Установлен круг контактных лиц. Мы обследовали всех, у них отрицательные результаты на коронавирус".