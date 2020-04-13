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Китайский смартфон за 7200 рублей стал самым популярным в России

Текст:   Антон Благовещенский
13.04.2020,  
17:45
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В период с января по март россияне купили почти 7,6 миллиона смартфонов на общую сумму 128 миллиардов рублей. Самым популярным брендом стал Honor, а самым популярным смартфоном - Honor 8A, сообщает "Связной" со ссылкой на собственное исследование.

Этот аппарат относится к бюджетному сегменту, его стоимость на российском рынке начинается от 7200 рублей, свидетельствуют данные продавцов.

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В тройку лидеров в количественном выражении также вошли Samsung Galaxy A19 и Honor 20i. Если говорить о денежном выражении, здесь лидеры другие: Apple iPhone 11 на 128 Гб, iPhone 11 на 64 Гб и iPhone Xr на 64 Гб.

В "Связном" также отметили, что на последний месяц первого квартала 2020 года пришелся пик онлайн-продаж. Всего на онлайн-продажи пришлось 20 процентов от общего объема, во втором квартале этот показатель будет расти, уверены в компании.

Помимо Honor, в тройку наиболее популярных брендов вошли Samsung и Xiaomi.

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