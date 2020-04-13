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13.04.2020 17:04
Рубрика: Власть

Кузнецова поддержала ужесточение наказания за преступления в Сети

Текст: Владимир Емельяненко
Оскорбления и буллинг в интернете не должны оставаться безнаказанными, считает Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Так она отреагировала на то, что в Госдуму и Совет Федерации направлено предложение внести поправки в УК и КоАП РФ, предусматривающие серьезную ответственность за подобное поведение людей.

Авторы инициативы, члены экспертных групп Госдумы и Общественной палаты, полагают, что за угрозу убийством можно наказывать принудительными работами и даже тюремным заключением, а за клевету - разными размерами штрафов от 500 тысяч до 5 миллионов рублей. Авторы инициативы предлагают признавать виртуальные преступления реальными, что пока не делают многие суды.

Именно поэтому авторы проекта закона предлагают в 119 статью УК РФ внести наказания за угрозу убийством именно в Сети - принудительные работы или ограничение свободы на срок до семи лет с ограничением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до пяти лет.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Сейчас же статья предусматривает обязательные работы на срок до 480 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работами до двух лет, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы до двух лет.

Предлагаются и изменения в КоАП. Авторы инициативы считают, что нужно штрафовать за регистрацию в социальных сетях без предоставления личных данных. Санкции - штрафы от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц от 1 до 2 миллионов рублей.

Поскольку до 70 процентов российских школьников подвергались запугиваю в интернете, детский омбудсмена Анна Кузнецова высказалась по поводу проекта закона, предлагающего ужесточить наказание за преступления в Сети.

- Мы работаем со случаями, когда, например, конфликт в Сети перерастает в угрозу жизни и здоровью в реальности. - сказала Анна Кузнецова. - Однако я убеждена, что предлагаемые поправки еще надо внимательно обсудить. Важно отличать открытую травлю от других явлений, которые наполняют интернет-среду. Для этого нужны четкие параметры и критерии. Над ними надо еще работать.

Власть Право Права человека Власть Право Административное право Президент Уполномоченный по правам ребенка Административное законодательство

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