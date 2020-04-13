Окулисты дали советы по поводу контактных линз и очков при пандемии

Пять ведущие офтальмологи Великобритании и США выработали совместные рекомендации для тех, кто носит очки или контактные линзы, и задумывается о том, что из этого более безопасно в ситуации с пандемией. Исследование опубликовано в Contact Lens and Anterior Eye.

По словам ведущего автора статьи доктора Линдона Джонса из Университета Ватерлоо, контактные линзы являются приемлемой формой коррекции зрения даже во время пандемии коронавируса. Главное, чтобы все пациенты соблюдали правила гигиены рук и все указания по уходу и правильному ношению линз, пишет EurekAlert.

Ученые пришли к выводу, что на данный момент нет научных доказательств тому, что пользователи контактных линз подвергаются повышенному риску заражения COVID-19 по сравнению с теми, кто носит очки. Но с оговоркой на хорошую гигиену рук: впрочем, это правило действует при ношении линз и не в условиях эпидемии. Врачи порекомендовали после мытья рук с мылом пользоваться бумажными полотенцами, а не многоразовыми. Также стоит отдать предпочтение ежедневным одноразовым линзам. В научной статье говорится о том, что пока не существует исследований на тему того, насколько эффективны в отношении коронавируса растворы, применяемые для дезинфекции линз.

Научные данные не подтверждают, что обычные очки обеспечивают защиту от COVID-19. Более того, если человек использует очки время от времени, например, для чтения, то частота их надевания и снятия увеличивает число вероятных прикосновений к лицу. Очки следует регулярно мыть с мылом и просушивать с помощью бумажного полотенца. Специалисты напомнили, что главное правило профилактики коронавируса - держать немытые руки подальше от лица.

Заболевшему человеку офтальмологи порекомендовали временно воздержаться от ношения контактных линз и отдать предпочтение очкам. Вернуться к линзам можно будет после полного выздоровления и консультации со своим глазным врачом.