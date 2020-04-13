Лукашенко призвал людей в борьбе с пандемией не опускать руки

Обсуждая комплекс политических и социальных мероприятий, которые стоят перед Беларусью, Александр Лукашенко обратил особое внимание и на ситуацию с пандемией коронавируса в республике, призвав инфицированных пациентов в больницах ни при каких обстоятельствах "не опускать руки".

Об этом он заявил 13 апреля, принимая с докладом главу администрации Игоря Сергеенко, спикера верхней палаты Наталью Кочанову и министра здравоохранения Владимира Караника, сообщает пресс-служба главы государства.

Правда, президент дал понять, что его в настоящее время интересуют не только данные по коронавирусу. "Меня больше будет интересовать ситуация в соотношении с другими болезнями, - пояснил он, обращаясь с Каранику. - Мы можем просто обидеть и унизить людей, которые страдают и другими заболеваниями: сердечно-сосудистыми, онкологией, сахарным диабетом, пневмонией, как всегда, в этот период".

Выразив благодарность врачам за их круглосуточную борьбу за жизнь людей, Лукашенко решил обратиться ко всем гражданам, имеющим проблемы со здоровьем. "В последнее время поступает информация, что коронавирусный психоз довел до того, что люди уже опустили руки, перестали бороться за свою жизнь. Министр знает, что такое, когда человек перестает бороться за жизнь", - сказал глава государства.

Кроме того, президент намерен в ближайшее время посетить производства, на которых изготавливают средства защиты от коронавируса. "Я найду время побывать там, где сочту нужным. И спрошу, круглые ли сутки они шьют маски", - предупредил он, констатировав, что в последнее время в стране резко выросли цены на многие средства гигиены. В то же время Лукашенко призвал людей подходить ко всему взвешенно, в том числе к использованию средств индивидуальной защиты за городом.

Как рассказал по итогам совещания глава администрации Игорь Сергеенко, на заседании были поставлены конкретные задачи по дальнейшему дооснащению медучреждений и системы формации индивидуальными средствами защиты и антисептиками. "Объемы производства необходимо ежедневно наращивать, чтобы удовлетворять потребности как медицинских учреждений, так и аптечной сферы", - уточнил он, заверив, что "ситуация контролируемая и стабильная".