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13.04.2020 13:29
Рубрика: Общество

Роботы установят на Луне самый большой телескоп в Солнечной системе

Текст: Алена Ларина

Самый большой радиотелескоп с заполненной апертурой в Солнечной системе создадут роботы-планетоходы. Он заработает в чаше кратера на обратной стороне Луны.

Проект одобрен в NASA. По сообщению американского космического агентства, прибор сможет исследовать раннюю Вселенную.

Фото: iStock
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Цель проекта LCRT (Lunar Crater Radio Telescope) - создать на обратной стороне Луны громадный радиотелескоп, который будет защищен там от радиошума и помех, создаваемых Землей и Солнцем (при лунной ночи).

Планируется установить прибор в кратере диаметром до пяти километров. Пока самый большой подобный прибор - наземный 500-метровый радиотелескоп FAST в Китае. Чтобы создать "лунный", роботы-планетоходы растянут в кратере планеты проволочную сетку и закрепят ее на стенках кратера. Над центром получившейся телескопической антенны телескопа будет установлен подвесной облучатель.

Телескоп сможет вести наблюдения на длинах волн от десяти до пятидесяти метров (частоты от шести до тридцати мегагерц), отражаемых ионосферой Земли.

Первый этап проекта, всего их три, стоимостью 125 тысяч долларов будет длиться девять месяцев. Если все пройдет успешно, работы продолжатся.

Общество Наука Общество Космос Освоение Луны

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