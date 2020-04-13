Макрон продлил карантин во Франции до 11 мая

Президент Франции Эмманюэль Макрон продлил карантин в стране до 11 мая. Об этом глава государства заявил в телеобращении к нации.

По его словам, которые приводит Le Monde, страна "живет в трудные времена", идет война с коронавирусом. В первом ряду в этой борьбе стоят врачи, медсестры, фармацевты, пожарные, те, кто спасает жизни. Во втором ряду - фермеры, учителя, водители грузовиков, продавцы, уборщики, госслужащие, журналисты, социальные работники, выборные должностные лица. В третьем - все остальные французы, соблюдающие режим самоизоляции. Благодаря общим усилиям эпидемия начала замедляться, отметил Макрон.

"Поэтому мы должны продолжать наши усилия и продолжать применять ограничения. Чем больше будут соблюдать, тем больше жизней будет спасено. Вот почему карантин должен быть продолен. До понедельника 11 мая", - заявил президент Франции. По его словам, "именно это поможет еще больше замедлить распространение вируса". "Отказ от ограничений будет возможен, только если все французы будут ответственно соблюдать правила", - подчеркнул Макрон.

По его мнению, введенные ограничения показали свою эффективность, их не надо ни ужесточать, ни смягчать. Необходимо и дальше использовать защитные средства при выходе на улицу, соблюдать дистанцию, мыть руки.

Президент несколько раз подчеркнул, что дома должны оставаться наиболее уязвимые перед коронавирусом люди: пожилые, инвалиды, страдающие хроническими заболеваниями.

Если все будут соблюдать эти правила, то, по словам Макрона, с 11 мая начнут постепенно открываться детские сады, школы, колледжи. Однако занятия возобновятся не раньше лета.

Пока остаются закрытыми рестораны, кафе, гостиницы, кинотеатры, театры, концертные залы и музеи. Первые массовые мероприятия могут состояться не раньше середины июля, отметил Макрон.