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13.04.2020 10:09
Рубрика: Экономика

Малый и средний бизнес получит рассрочку на отсроченные налоговые платежи

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство даст малому и среднему бизнесу из отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, рассрочку на отсроченные налоговые платежи, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

"Им не нужно будет все гасить за один день сразу, как закончится полугодовая отсрочка. Можно будет платить равными долями в течение года после ее завершения, то есть в некоторых случаях практически до конца 2021 года", - пояснил он.

Глава кабинета министров также пообещал уже на этой неделе представить президенту готовые предложения по дополнительным мерам поддержки граждан и бизнеса.

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