Малый и средний бизнес получит рассрочку на отсроченные налоговые платежи

Правительство даст малому и среднему бизнесу из отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, рассрочку на отсроченные налоговые платежи, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Им не нужно будет все гасить за один день сразу, как закончится полугодовая отсрочка. Можно будет платить равными долями в течение года после ее завершения, то есть в некоторых случаях практически до конца 2021 года", - пояснил он.

Глава кабинета министров также пообещал уже на этой неделе представить президенту готовые предложения по дополнительным мерам поддержки граждан и бизнеса.