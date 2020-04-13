Минфин предлагает поэтапно снимать запрет на продажу алкоголя онлайн

Минфин России поддержал инициативу общероссийской общественной организации "Опора России" о снятии запрета на розничную продажу алкоголя в интернете. Копия соответствующего письма ведомства есть в распоряжении "РГ".

В министерстве выступили за поэтапное снятие запрета. На первом этапе новшество может коснуться компаний, у которых есть лицензия на производство и оптовую торговлю спиртным. Приобрести алкоголь в розницу онлайн можно будет на сайтах, которые находятся под контролем Росалкогольрегулирования и попадают в доменную зону egais.ru.

Законопроект, разрешающий компаниям дистанционную торговлю алкоголем по интернету, Минфин разработал еще в прошлом году. На рассмотрении правительства документ был внесен осенью 2019 года. "Законопроект предусматривает создание института легальной интернет-торговли алкогольной продукции путем создания специализированного реестра лиц, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции дистанционным способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - говорится в письме Минфина.

"Из письма понятно, что правительство рассматривает данный законопроект, как приоритетный. Если он будет принят в весеннюю сессию Госдумы РФ, то потребуется время на проработку технологических моментов. С учетом этого, нормы закона могут вступить в силу не раньше января 2021 года. Разрешение продавать алкоголь онлайн даст старт развитию современных форм торговли. У покупателей появится больше выбора тех видов напитков, которые не представлены в витринах обычных магазинов. Я говорю о редком, коллекционном спиртном. При этом ожидать, что дистанционная торговля резко повысит спрос на алкоголь, не стоит. Увеличение объема покупок может составить 5%, но не более того", - рассказал "РГ" вице-президент "Опоры России" Максим Каширин.