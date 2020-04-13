Минфин введет налог на вывод процентов в Люксембург и на Мальту

Российский Минфин уведомил Мальту и Люксембург об отмене налоговых льгот для процентов и дивидендов, выводимых из России на счета в этих странах. Они будут облагаться по ставке 15%.

"Минфин России направил письма министерствам финансов Люксембурга и Мальты о внесении изменений в двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения в части повышения ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов до 15%", - сообщил Минфин. Ведомство действует по поручению президента.

"Все выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов), уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом, - сказал президент Владимир Путин в обращении к гражданам 25 марта. - Сейчас две трети таких средств, а по сути это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются реальной ставкой налога лишь в 2 процента. Тогда как граждане даже с небольших зарплат платят подоходный налог в 13 процентов. Это, конечно, мягко говоря, несправедливо".

"Начнём с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения", - добавил президент.

Минфин ранее сообщал, что налог затронет так называемые транзитные юрисдикции, прямо упомянув только Кипр - и власти этой страны первыми получили аналогичное письмо в начале апреля. Как правило, компании в транзитных юрисдикциях создаются для применения пониженных налоговых ставок, установленных соглашениями об избежании двойного налогообложения, пояснял Минфин. Налог не затронет процентные доходы по еврооблигациям и облигациям российских компаний, а также по займам, предоставляемым иностранными банками.

Согласно поручению президента, в случае если Минфину не удастся закрепить в договорах об избежании двойного налогообложения ставку в 15%, действие этих договоров с транзитными юрисдикциями должно быть прекращено.