Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении столицы Австрии

В новом разделе "Венский вальс" на сайте ведомства размещены материалы, хранящиеся в Центральном военном архиве в Подольске и доступные прежде лишь узкому кругу историков. Речь - о боевых донесениях и сводках 2-го и 3-го Украинских фронтов, отчетах и схемах наступления советских войск весной 45-го в западной Венгрии и восточной Австрии, наградных листах и приказах, воспоминаниях фронтовиков и фотодокументах той поры.

Прежде всего эти документы опровергают миф о том, что Красная армия якобы не встретила на подступах к австрийской столице серьезного сопротивления гитлеровцев. Чтобы не разрушить древний город, из крупнокалиберной артиллерии по нему действительно не стреляли. Битва за Вену носила ожесточенный и упорный характер, бои шли чуть ли не за каждый дом. Нашим частям противостояли лучшие силы Германии, в том числе танковые дивизии войск СС, офицеры венских военных училищ и команды моряков. Более того, как свидетельствуют архивные документы, для обороны Вены фашисты спешно мобилизовали городскую полицию. Под угрозой расстрелов в отряды фольксштурма сгоняли необученное гражданское население. В один из полков 6-й танковой дивизии в качестве подкрепления прислали 105 солдат в возрасте 15-16 лет. Но остановить наступление на Вену ничто не могло.

Вот что, к примеру, говорится в журнале боевых действий 4-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта: "Темп продвижения наших войск в течение восьми дней наступления до выхода на ближайшие подступы к Вене в среднем равнялся 20 км и колебался в пределах от 15 до 26 км. Снижение темпа до 15 км происходило лишь на рубежах, на которых приходилось с боем форсировать многочисленные речки". Из фронтовых документов известно, что только за последний день боев за австрийскую столицу советские войска уничтожили до 400 и взяли в плен 570 солдат и офицеров противника. Было захвачено 14 танков, 58 орудий, 52 пулемета, 820 винтовок, 116 мотоциклов, 347 автомашин, 19 паровозов, 1211 вагонов, а также завод и 14 складов с различными грузами.

В 21 час 13 апреля 1945 года Москва 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий салютовала освободившим Вену войскам 3-го Украинского фронта. В тот же год 9 июня была учреждена медаль "За взятие Вены", которой наградили более 277 тысяч солдат и офицеров.