Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении столицы Австрии

Новости

Путин призвал ВТБ упростить ряд процедур 20:22
Hyundai в России будет бесплатно возить медиков и волонтеров 20:03
В Белгороде умер первый пациент с коронавирусом 19:54
МЧС рассказало о радиационном фоне на границе из-за пожара в Чернобыле 19:49
Попова: В Роспотребнадзоре верно определяют коронавирус в 98% случаев 19:46
В Москве восемь человек оштрафованы за нарушение самоизоляции 19:38
В Удмуртии ограничат въезд в города республики 19:36
В Ростовской области введен запрет на посещение кладбищ 19:34
В Вологде полицейского уволили за ДТП с экскаватором 19:33
Власти Турции запретили гражданам выходить из дома на выходных 19:25
Телеканал "Россия К" покажет сериал "Имя розы" по книге Умберто Эко 19:24
Регионы запросили более 11 млрд рублей на улучшение экологии 19:21
Банки не смогут отказывать в переводах только на основании подозрений 19:14
Чешская полиция оштрафовала нудистов, которые загорали на пляже без масок 19:00
В Архангельской области объявили фотоконкурс в честь старинных лодок 18:51
В КЧР 1500 школьников получат гаджеты для дистанционного обучения 18:49
"Многослойные" гробницы обнаружены в Египте 18:48
В Сочи коронавирус выявили у 20 медицинских работников 18:45
В Севастополе ужесточили контроль за нарушением самоизоляции 18:45
Детское отделение онконцентра в Петербурге закрыли из-за коронавируса 18:41
Маленький Kia Sorento не получил дисковые тормоза 18:28
Румас и Мишустин обсудили цены на российский газ для Беларуси 18:27
Роскомнадзор требует от Google объяснить удаление с Youtube обращения Путина 18:26
Еще один пациент с коронавирусом умер в Подмосковье 18:10
В Анапе мужчина с чужим паспортом украл со счета 1,5 млн рублей 18:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
Минстрой назвал самые удобные способы оплаты услуг ЖКХ
В "РГ" обсудят изменения в банковском законодательстве во время коронавируса
В "РГ" обсудят изменения в банковском законодательстве во время коронавируса
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
Есть вопросы по пропуску для передвижения по Москве и области? Задайте их "РГ"
13.04.2020 19:45
Рубрика: Власть

Приказ: Вену не разрушать

Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении столицы Австрии
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 80(8134)
Минобороны в рамках проекта "Салюты освобождения" обнародовало ранее засекреченные документы, посвященные событиям начала апреля 1945 года. В эти дни Красная армия 75 лет назад выбила фашистов из столицы Австрии.
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

В новом разделе "Венский вальс" на сайте ведомства размещены материалы, хранящиеся в Центральном военном архиве в Подольске и доступные прежде лишь узкому кругу историков. Речь - о боевых донесениях и сводках 2-го и 3-го Украинских фронтов, отчетах и схемах наступления советских войск весной 45-го в западной Венгрии и восточной Австрии, наградных листах и приказах, воспоминаниях фронтовиков и фотодокументах той поры.

Фото: Пресс-служба ЮВО
Видео: На Дону самолеты Су-30 и Су-25 нарисовали в небе цифру 75

Прежде всего эти документы опровергают миф о том, что Красная армия якобы не встретила на подступах к австрийской столице серьезного сопротивления гитлеровцев. Чтобы не разрушить древний город, из крупнокалиберной артиллерии по нему действительно не стреляли. Битва за Вену носила ожесточенный и упорный характер, бои шли чуть ли не за каждый дом. Нашим частям противостояли лучшие силы Германии, в том числе танковые дивизии войск СС, офицеры венских военных училищ и команды моряков. Более того, как свидетельствуют архивные документы, для обороны Вены фашисты спешно мобилизовали городскую полицию. Под угрозой расстрелов в отряды фольксштурма сгоняли необученное гражданское население. В один из полков 6-й танковой дивизии в качестве подкрепления прислали 105 солдат в возрасте 15-16 лет. Но остановить наступление на Вену ничто не могло.

Фото: Пресс-служба ЦВО
Незрячий ветеран из Таджикистана написал книгу к 75-летию Победы

Вот что, к примеру, говорится в журнале боевых действий 4-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта: "Темп продвижения наших войск в течение восьми дней наступления до выхода на ближайшие подступы к Вене в среднем равнялся 20 км и колебался в пределах от 15 до 26 км. Снижение темпа до 15 км происходило лишь на рубежах, на которых приходилось с боем форсировать многочисленные речки". Из фронтовых документов известно, что только за последний день боев за австрийскую столицу советские войска уничтожили до 400 и взяли в плен 570 солдат и офицеров противника. Было захвачено 14 танков, 58 орудий, 52 пулемета, 820 винтовок, 116 мотоциклов, 347 автомашин, 19 паровозов, 1211 вагонов, а также завод и 14 складов с различными грузами.

В 21 час 13 апреля 1945 года Москва 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий салютовала освободившим Вену войскам 3-го Украинского фронта. В тот же год 9 июня была учреждена медаль "За взятие Вены", которой наградили более 277 тысяч солдат и офицеров.

Власть Безопасность Армия В мире Европа Австрия Правительство Минобороны 75-летие Победы Вторая мировая война

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Попова: 40% новых заболевших COVID-19 не имеют симптомов
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
В Кремле рассказали о значении сделки ОПЕК+
Кабмин выделил более 45 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам
Пожар в Чернобыльской зоне почти достиг хранилищ радиоактивных отходов
Борис Грызлов: Ряд политиков Запада ведет наступление на память о Победе
Какие меры приняло правительство для поддержки населения и бизнеса